«Лада» объявила об уходе восьми хоккеистов, включая Космачука

В список игроков вошли защитники Артем Бородкин, Глеб Булычев, Алексей Волгин, Мислав Росандич и Георгий Солянников, а также нападающие Егор Бабенко, канадец Скотт Космачук и Павел Куликов.

По итогам регулярного чемпионата «Лада» заняла седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 78 очков за 68 матчей и вышла в плей-офф. В серии ⅛ финала команда уступила омскому «Авангарду» (1−4).