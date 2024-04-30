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19:39 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Лада» объявила об уходе восьми хоккеистов, включая Космачука

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Тольяттинский клуб «Лада» в своем Telegram-канале объявил о расставании с восемью хоккеистами в связи с истечением контрактов.

Лада
Источник: ХК «Лада»

В список игроков вошли защитники Артем Бородкин, Глеб Булычев, Алексей Волгин, Мислав Росандич и Георгий Солянников, а также нападающие Егор Бабенко, канадец Скотт Космачук и Павел Куликов.

По итогам регулярного чемпионата «Лада» заняла седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 78 очков за 68 матчей и вышла в плей-офф. В серии ⅛ финала команда уступила омскому «Авангарду» (1−4).

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