«Лада» объявила об уходе восьми хоккеистов, включая Космачука
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Тольяттинский клуб «Лада» в своем Telegram-канале объявил о расставании с восемью хоккеистами в связи с истечением контрактов.
Лада
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Тольяттинский клуб «Лада» в своем Telegram-канале объявил о расставании с восемью хоккеистами в связи с истечением контрактов.
В список игроков вошли защитники Артем Бородкин, Глеб Булычев, Алексей Волгин, Мислав Росандич и Георгий Солянников, а также нападающие Егор Бабенко, канадец Скотт Космачук и Павел Куликов.
По итогам регулярного чемпионата «Лада» заняла седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 78 очков за 68 матчей и вышла в плей-офф. В серии ⅛ финала команда уступила омскому «Авангарду» (1−4).