«Барыс» решил судьбу пятерых игроков
ХК «Барыс» объявил об уходе пяти хоккеистов, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу столичного клуба.
ХК «Барыс» объявил об уходе пяти хоккеистов, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу столичного клуба.
Состав клуба покинули Егор Шалапов, Дмитрий Гурков, Джозеф ЛаБейт, Энтони Камара и Рудольф Червени. Они продолжат карьеру в других клубах.
Егор Шалапов выступал в командах из системы «Барыса» на протяжении восьми сезонов. В КХЛ защитник провел в составе основной команды 329 матчей и записал в свой актив 34 (4+30) балла.
Дмитрий Гурков находился в «Барысе» девять сезонов, на его счету 209 матчей в КХЛ и 26 (6+20) баллов за результативность.
Джозеф ЛаБейт, Рудольф Червени и Энтони Камара защищали цвета столичной команды в сезоне 2023/24 годов. Последний вписал свое имя в книгу рекордов «Барыса», установив новый рекорд по количеству игр подряд с заброшенными шайбами.