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20:26 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» решил судьбу пятерых игроков

ХК «Барыс» объявил об уходе пяти хоккеистов, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу столичного клуба.

БарысКХЛ: таблица и календарь
Источник: ХК "Барыс"

Состав клуба покинули Егор Шалапов, Дмитрий Гурков, Джозеф ЛаБейт, Энтони Камара и Рудольф Червени. Они продолжат карьеру в других клубах.

Егор Шалапов выступал в командах из системы «Барыса» на протяжении восьми сезонов. В КХЛ защитник провел в составе основной команды 329 матчей и записал в свой актив 34 (4+30) балла.
Дмитрий Гурков находился в «Барысе» девять сезонов, на его счету 209 матчей в КХЛ и 26 (6+20) баллов за результативность.

Джозеф ЛаБейт, Рудольф Червени и Энтони Камара защищали цвета столичной команды в сезоне 2023/24 годов. Последний вписал свое имя в книгу рекордов «Барыса», установив новый рекорд по количеству игр подряд с заброшенными шайбами.

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