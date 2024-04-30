«Барыс» решил судьбу пятерых игроков

Егор Шалапов выступал в командах из системы «Барыса» на протяжении восьми сезонов. В КХЛ защитник провел в составе основной команды 329 матчей и записал в свой актив 34 (4+30) балла.

Дмитрий Гурков находился в «Барысе» девять сезонов, на его счету 209 матчей в КХЛ и 26 (6+20) баллов за результативность.