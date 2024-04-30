Текущие события
Хоккей. НХЛ
1.05
Бостон
Торонто
Хоккей. НХЛ
1.05
Виннипег
Колорадо
Хоккей. НХЛ
1.05
Ванкувер
Нэшвилл
Хоккей. НХЛ
29.04
Лос-Анджелес
Эдмонтон
01
Хоккей. НХЛ
02:00
Флорида
Тампа-Бэй
61
Хоккей. НХЛ
04:30
Вегас
Даллас
24
Все события
Хоккей. КХЛ. Последние результаты
24.04
Локомотив
Металлург Мг
12
22.04
Локомотив
Металлург Мг
ОТ
12
20.04
Металлург Мг
Локомотив
10
18.04
Металлург Мг
Локомотив
21
15.04
Металлург Мг
Автомобилист
32
13.04
Автомобилист
Металлург Мг
53
11.04
Металлург Мг
Автомобилист
52
9.04
Автомобилист
Металлург Мг
53
Хоккей. КХЛ. Все результаты
21:38 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Торпедо» объявило об уходе хоккеистов Кручинина, Бауи и Малова

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Хоккеисты Алексей Кручинин, Мэдисон Бауи и Вячеслав Малов покинули нижегородское «Торпедо», сообщается в официальном Telegram-канале волжского клуба КХЛ.

ТорпедоКХЛ: таблица и календарь
«Торпедо» объявило об уходе хоккеистов Кручинина, Бауи и Малова | Источник: Спорт РИА Новости

Канадский защитник Бауи перешел в «Торпедо» по ходу завершившегося сезона, в котором он также успел поиграть за минское «Динамо» и челябинский «Трактор». За нижегородцев он провел 22 матча, набрав 7 очков (2 шайбы + 5 передач). Кручинин выступал за «Торпедо» с 2022 года, в прошедшем сезоне отыграл 55 матчей и набрал 24 (14+10) очка. В феврале форвард был отстранен от команды решением главного тренера «Торпедо» Игоря Ларионова. Малов в нынешнем сезоне дебютировал в КХЛ и сыграл три матча.

Также «Торпедо» сделало квалификационные предложения по новым контрактам хоккеистам Данилу Веряеву, Адаму Хуске, Игорю Ларионову, Бобби Линчу, а также Дмитрию Бреусу, Дмитрию Дагестанскому, Илье Жаркову, Глебу Чеснокову, Даниилу Омелюсику и Игорю Наумову. Им всем предложены двусторонние контракты на два года. Предложение сроком на один год сделано защитнику Марку Марину.

Помимо этого, нижегородский клуб продлил до 2026 года права на выступающих в американских лигах Николая Коваленко, Владислава Фирстова, Павла Дорофеева, Егора Замулу и Никиту Охотюка, а также закрепил за собой права на экс-игроков нижегородской «Чайки» Егора Куприянова и Олега Сенькина.

Читайте также от «Спорт РИА Новости»
'Путин вышел через восемь секунд'. Как Россия спасла мир после трагедии
Суицид в 21 год из-за мужчины? Жуткая трагедия в российском волейболе
Деспот и тиран? Почему лыжники бегут от величайшего тренера современности
Русский фигурист переехал в Китай и женился на чемпионке. Что творит любовь
Возрастное ограничение 18+
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь