«Торпедо» объявило об уходе хоккеистов Кручинина, Бауи и Малова | Источник: Спорт РИА Новости

Канадский защитник Бауи перешел в «Торпедо» по ходу завершившегося сезона, в котором он также успел поиграть за минское «Динамо» и челябинский «Трактор». За нижегородцев он провел 22 матча, набрав 7 очков (2 шайбы + 5 передач). Кручинин выступал за «Торпедо» с 2022 года, в прошедшем сезоне отыграл 55 матчей и набрал 24 (14+10) очка. В феврале форвард был отстранен от команды решением главного тренера «Торпедо» Игоря Ларионова. Малов в нынешнем сезоне дебютировал в КХЛ и сыграл три матча.

Также «Торпедо» сделало квалификационные предложения по новым контрактам хоккеистам Данилу Веряеву, Адаму Хуске, Игорю Ларионову, Бобби Линчу, а также Дмитрию Бреусу, Дмитрию Дагестанскому, Илье Жаркову, Глебу Чеснокову, Даниилу Омелюсику и Игорю Наумову. Им всем предложены двусторонние контракты на два года. Предложение сроком на один год сделано защитнику Марку Марину.