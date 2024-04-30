Получивший российский паспорт хоккеист Лайпсик покинул петербургский СКА

Вместе с Лайпсиком команду покинули шведский вратарь Юхан Маттссон, защитники Артем Сергеев и Михаил Пашнин, а также форварды Александр Кадейкин и Артем Швец-Роговой, который пропустил из-за череды травм почти два сезона и успел провести в минувшем чемпионате КХЛ пять игр.

Лайпсик получил российское гражданство в январе указом президента РФ Владимира Путина, в марте он принял участие в голосовании на выборах президента страны. Натурализованный канадский форвард провел за СКА в минувшем сезоне 20 матчей, в которых набрал 4 очка (2 шайбы + 2 передачи). Всего в КХЛ Лайпсик провел 225 матчей, в которых набрал 146 (56+90) очков, до СКА он выступал за ЦСКА и магнитогорский «Металлург».