Текущие события
Хоккей. НХЛ
1.05
Бостон
Торонто
Хоккей. НХЛ
1.05
Виннипег
Колорадо
Хоккей. НХЛ
1.05
Ванкувер
Нэшвилл
Хоккей. НХЛ
29.04
Лос-Анджелес
Эдмонтон
01
Хоккей. НХЛ
02:00
Флорида
Тампа-Бэй
61
Хоккей. НХЛ
04:30
Вегас
Даллас
24
Все события
Хоккей. КХЛ. Последние результаты
24.04
Локомотив
Металлург Мг
12
22.04
Локомотив
Металлург Мг
ОТ
12
20.04
Металлург Мг
Локомотив
10
18.04
Металлург Мг
Локомотив
21
15.04
Металлург Мг
Автомобилист
32
13.04
Автомобилист
Металлург Мг
53
11.04
Металлург Мг
Автомобилист
52
9.04
Автомобилист
Металлург Мг
53
Хоккей. КХЛ. Все результаты
22:27 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Получивший российский паспорт хоккеист Лайпсик покинул петербургский СКА

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Петербургский СКА в своем официальном Telegram-канале объявил об уходе из команды шестерых хоккеистов, среди которых уроженец Канады Брендэн Лайпсик, получивший в январе паспорт гражданина России.

СКАКХЛ: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

Вместе с Лайпсиком команду покинули шведский вратарь Юхан Маттссон, защитники Артем Сергеев и Михаил Пашнин, а также форварды Александр Кадейкин и Артем Швец-Роговой, который пропустил из-за череды травм почти два сезона и успел провести в минувшем чемпионате КХЛ пять игр.

Лайпсик получил российское гражданство в январе указом президента РФ Владимира Путина, в марте он принял участие в голосовании на выборах президента страны. Натурализованный канадский форвард провел за СКА в минувшем сезоне 20 матчей, в которых набрал 4 очка (2 шайбы + 2 передачи). Всего в КХЛ Лайпсик провел 225 матчей, в которых набрал 146 (56+90) очков, до СКА он выступал за ЦСКА и магнитогорский «Металлург».

Читайте также от «Спорт РИА Новости»
'Путин вышел через восемь секунд'. Как Россия спасла мир после трагедии
Суицид в 21 год из-за мужчины? Жуткая трагедия в российском волейболе
Деспот и тиран? Почему лыжники бегут от величайшего тренера современности
Русский фигурист переехал в Китай и женился на чемпионке. Что творит любовь
Возрастное ограничение 18+
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь