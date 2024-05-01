Пять хоккеистов покинули омский «Авангард» из-за истечения срока контрактов
Среди них — три нападающих и два защитника.
Среди них — три нападающих и два защитника.
Пять хоккеистов покинули «Авангард» из-за истечения срока контрактов. Об этом сообщили в пресс-службе хоккейного клуба.
«Авангард» покидают защитники Богдан Киселевич и Егор Рыков, нападающие Иван Телегин, Райан Спунер и Дамир Жафяров. Срок действия контрактов со всеми хоккеистами подошел к концу 30 апреля.
— Клуб благодарит игроков за профессиональную работу и желает удачи в дальнейшей карьере! — говорится в сообщении клуба.
Напомним, ранее стало известно об уходе из клуба из-за истечения контракта нападающего Дамира Жафяров.