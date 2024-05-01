Главным тренером ХК «Сибирь» назначен Вадим Епанчинцев
48-летний Вадим Епанчинцев назначен главным тренером хоккейного клуба «Сибирь». Об этом сообщила пресс-служба ХК, отметив, что контракт со специалистом заключен на два года.
48-летний Вадим Епанчинцев назначен главным тренером хоккейного клуба «Сибирь». Об этом сообщила пресс-служба ХК, отметив, что контракт со специалистом заключен на два года.
Вадим Епанчинцев — воспитанник орского хоккея. Он выступал за такие клубы, как «Южный Урал», «Спартак» (Москва), «Кливленд Ламберджэкс», «Хэмптон-Роудс Эдмирал», «Металлург» (Новокузнецк), «Северсталь», «Ак Барс», «Химик», ЦСКА, «Динамо» (Москва), «Атлант» и «Нефтехимик».
Он возглавлял клубы Молодежной хоккейной лиги «Атланты», «Спартак». В Высшей хоккейной Лиге работал в «Сарыарке» и «Югре». Под руководством Епанчинцева «Югра» стала обладателем Кубка Петрова в сезоне 2020/2021. В КХЛ специалист возглавлял хабаровский «Амур» и московский «Спартак» (под его руководством клуб впервые за семь лет вышел в плей-офф Кубка Гагарина). Прошлый сезон Вадим Сергеевич также провел в «Югре», дойдя с командой до полуфинала Кубка Петрова.
В марте губернатор Новосибирской области Андрей Травников, возглавляющий попечительский совет ХК «Сибирь», представил коллективу клуба новое руководство. На должность гендиректора клуба назначили Льва Крутохвостова. Пост спортивного директора занял Виктор Меркулов, ранее работавший генеральным менеджером московского хоккейного клуба «Динамо». Должность исполнительного директора ХК доверили Андрею Глазкову — заместителю директора по эксплуатации госучреждения Новосибирской области «Сибирь-Арена».
В нынешнем сезоне «Сибирь» не вышла в плей-офф. Команда заняла 10-е место в конференции «Восток», набрав 67 очков в 68 матчах.