Главным тренером ХК «Сибирь» назначен Вадим Епанчинцев

Он возглавлял клубы Молодежной хоккейной лиги «Атланты», «Спартак». В Высшей хоккейной Лиге работал в «Сарыарке» и «Югре». Под руководством Епанчинцева «Югра» стала обладателем Кубка Петрова в сезоне 2020/2021. В КХЛ специалист возглавлял хабаровский «Амур» и московский «Спартак» (под его руководством клуб впервые за семь лет вышел в плей-офф Кубка Гагарина). Прошлый сезон Вадим Сергеевич также провел в «Югре», дойдя с командой до полуфинала Кубка Петрова.