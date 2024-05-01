Тренерский штаб «Амура» покинули три специалиста

Для Евгения Шалдыбина минувший сезон стал третьим за карьеру в «Амуре» — ранее он два года работал в штабе Андрея Мартемьянова в 2016—2018 годах. Игорь Ефимов провёл в тренерском штабе хабаровчан сезон-2023/2024.