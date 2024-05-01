Тренерский штаб «Амура» покинули три специалиста
Тренеры Евгений Шалдыбин, Игорь Ефимов и Алексей Жигарев покидают «Амур». Об этом сообщает пресс-служба дальневосточного клуба.
АмурКХЛ: таблица и календарь
Тренеры Евгений Шалдыбин, Игорь Ефимов и Алексей Жигарев покидают «Амур». Об этом сообщает пресс-служба дальневосточного клуба.
Для Евгения Шалдыбина минувший сезон стал третьим за карьеру в «Амуре» — ранее он два года работал в штабе Андрея Мартемьянова в 2016—2018 годах. Игорь Ефимов провёл в тренерском штабе хабаровчан сезон-2023/2024.
Тренер вратарей Алексей Жигарев провёл в «Амуре» два последних сезона — он принял решение продолжить карьеру в другом клубе КХЛ.
Напомним, «Амур» завершил регулярный сезон на восьмом месте в таблице Восточной конференции, набрав 71 очко после 68 встреч. В первом раунде плей-офф Континентальной хоккейной лиги хабаровский клуб уступил «Металлургу» в шести матчах (2−4).