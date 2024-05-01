Воспитанник «Динамо» Миронов подписал контракт со «Спартаком» | Источник: Спорт РИА Новости

Соглашение игрока с «красно-белыми» рассчитано до 31 мая 2026 года. Ранее «Динамо» сообщило, что хоккеист покинул команду после завершения срока контракта. По информации РИА Новости, за один сезон в составе «красно-белых» россиянин заработает 40 миллионов рублей и еще 25 миллионов рублей в качестве бонусов.

«Приветствуем опытного защитника, мастера силовых приемов и эффектных “мельниц” в московском “Спартаке” — и желаем успешных выступлений в составе “красно-белых”, — говорится в сообщении.