Воспитанник «Динамо» Миронов подписал контракт со «Спартаком»

Соглашение игрока с «красно-белыми» рассчитано до 31 мая 2026 года. Ранее «Динамо» сообщило, что хоккеист покинул команду после завершения срока контракта. По информации РИА Новости, за один сезон в составе «красно-белых» россиянин заработает 40 миллионов рублей и еще 25 миллионов рублей в качестве бонусов.
«Приветствуем опытного защитника, мастера силовых приемов и эффектных “мельниц” в московском “Спартаке” — и желаем успешных выступлений в составе “красно-белых”, — говорится в сообщении.
Миронову 29 лет, он является воспитанником «Динамо». В нынешнем сезоне защитник поставил новый клубный рекорд по числу матчей за команду (644). Вместе с «Динамо» Миронов становился обладателем Кубка Гагарина (2013). Защитник является серебряным и бронзовым призером чемпионатов мира в составе сборной России. В 2015 году он был выбран на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) под общим 101-м номером клубом «Колорадо Эвеланш», в составе которого впоследствии провел 10 матчей.