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13:27 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Воспитанник «Динамо» Миронов подписал контракт со «Спартаком»

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Бывший капитан московского «Динамо» Андрей Миронов подписал контракт со столичным «Спартаком», сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Спартак
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Воспитанник «Динамо» Миронов подписал контракт со «Спартаком» | Источник: Спорт РИА Новости

Соглашение игрока с «красно-белыми» рассчитано до 31 мая 2026 года. Ранее «Динамо» сообщило, что хоккеист покинул команду после завершения срока контракта. По информации РИА Новости, за один сезон в составе «красно-белых» россиянин заработает 40 миллионов рублей и еще 25 миллионов рублей в качестве бонусов.

«Приветствуем опытного защитника, мастера силовых приемов и эффектных “мельниц” в московском “Спартаке” — и желаем успешных выступлений в составе “красно-белых”, — говорится в сообщении.

Миронову 29 лет, он является воспитанником «Динамо». В нынешнем сезоне защитник поставил новый клубный рекорд по числу матчей за команду (644). Вместе с «Динамо» Миронов становился обладателем Кубка Гагарина (2013). Защитник является серебряным и бронзовым призером чемпионатов мира в составе сборной России. В 2015 году он был выбран на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) под общим 101-м номером клубом «Колорадо Эвеланш», в составе которого впоследствии провел 10 матчей.

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