«Куньлунь» объявил об уходе единственного финского хоккеиста в КХЛ | Источник: Павел Табарчук, photo.khl.ru

32-летний форвард перешел в китайский клуб Континентальной хоккейной лиги в сентябре прошлого года, подписав контракт до конца сезона-2023/24. Пулккинен в прошедшем сезоне был единственным финским хоккеистом в КХЛ.

В 37 матчах прошедшего сезона Пулккинен набрал 13 (5+8) очков и достиг отметки в 100 голов в Лиге.