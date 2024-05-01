«Куньлунь» объявил об уходе единственного финского хоккеиста в КХЛ
«Куньлунь Ред Стар» объявил об уходе из клуба финского нападающего Теему Пулккинена.
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«Куньлунь Ред Стар» объявил об уходе из клуба финского нападающего Теему Пулккинена.
32-летний форвард перешел в китайский клуб Континентальной хоккейной лиги в сентябре прошлого года, подписав контракт до конца сезона-2023/24. Пулккинен в прошедшем сезоне был единственным финским хоккеистом в КХЛ.
В 37 матчах прошедшего сезона Пулккинен набрал 13 (5+8) очков и достиг отметки в 100 голов в Лиге.
Пулккинен, который в составе сборной Финляндии стал серебряным призером чемпионата мира 2016 года, ранее выступал за минское «Динамо», московское «Динамо» и «Трактор».