В «Барыс»? Линден Вей вернулся в КХЛ
Бывший нападающий казахстанского «Барыса» Линден Вей вернулся в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ), сообщают Vesti.kz.
Бывший нападающий казахстанского «Барыса» Линден Вей вернулся в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ), сообщают Vesti.kz.
32-летний канадец подписал контракт с омским «Авангардом». Соглашение рассчитано на один сезон.
Прошедший сезон Вей провел в немецком «Адлер Мангейм», где за 45 матчей набрал 46 (8+38) очков при показателе полезности «+9».
Напомним, Вей провел три сезона в «Барысе». Также в КХЛ он выступал за петербургский СКА и московский ЦСКА. В составе «армейцев» он стал обладателем Кубка Гагарина-2019.
Всего в КХЛ нападающий провел 340 матчей, в которых набрал 252 (81+171) очка. «Авангард» по итогам регулярного чемпионата КХЛ сезона-2023/24 занял второе место в турнирной таблице Восточной конференции и вышел в плей-офф, где уступил ярославскому «Локомотиву» (3−4) в четвертьфинальной серии Кубка Гагарина.