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20:35 (мск), источник: Vesti.kz

В «Барыс»? Линден Вей вернулся в КХЛ

Бывший нападающий казахстанского «Барыса» Линден Вей вернулся в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ), сообщают Vesti.kz.

Барыс
АвангардКХЛ: таблица и календарь
Источник: ХК "Барыс"

32-летний канадец подписал контракт с омским «Авангардом». Соглашение рассчитано на один сезон.

Прошедший сезон Вей провел в немецком «Адлер Мангейм», где за 45 матчей набрал 46 (8+38) очков при показателе полезности «+9».

Напомним, Вей провел три сезона в «Барысе». Также в КХЛ он выступал за петербургский СКА и московский ЦСКА. В составе «армейцев» он стал обладателем Кубка Гагарина-2019.

Всего в КХЛ нападающий провел 340 матчей, в которых набрал 252 (81+171) очка. «Авангард» по итогам регулярного чемпионата КХЛ сезона-2023/24 занял второе место в турнирной таблице Восточной конференции и вышел в плей-офф, где уступил ярославскому «Локомотиву» (3−4) в четвертьфинальной серии Кубка Гагарина.

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