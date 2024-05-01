В «Барыс»? Линден Вей вернулся в КХЛ

32-летний канадец подписал контракт с омским «Авангардом». Соглашение рассчитано на один сезон.

Прошедший сезон Вей провел в немецком «Адлер Мангейм», где за 45 матчей набрал 46 (8+38) очков при показателе полезности «+9».

Напомним, Вей провел три сезона в «Барысе». Также в КХЛ он выступал за петербургский СКА и московский ЦСКА. В составе «армейцев» он стал обладателем Кубка Гагарина-2019.