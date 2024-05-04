Текущие события
Хоккей. НХЛ
5.05
Бостон
Торонто
Хоккей. НХЛ
05:00
Вегас
Даллас
Хоккей. НХЛ
2.05
Эдмонтон
Лос-Анджелес
Хоккей. НХЛ
3.05
Торонто
Бостон
Хоккей. НХЛ
02:00
Нэшвилл
Ванкувер
Хоккей. НХЛ
5.05
Рейнджерс
Каролина
Все события
Хоккей. КХЛ. Последние результаты
24.04
Локомотив
Металлург Мг
22.04
Локомотив
Металлург Мг
ОТ
20.04
Металлург Мг
Локомотив
18.04
Металлург Мг
Локомотив
15.04
Металлург Мг
Автомобилист
13.04
Автомобилист
Металлург Мг
11.04
Металлург Мг
Автомобилист
9.04
Автомобилист
Металлург Мг
Хоккей. КХЛ. Все результаты
18:30 (мск), источник: Lenta.Ru

Во Франции объяснили возвращение в сборную игрока из КХЛ

В Министерстве спорта Франции объяснили, почему игрока Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Стефана Да Косту вернули в состав национальной команды. Заявление министерства приводит L'Équipe.

Франция
АвтомобилистКХЛ: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

«Да Коста играет в России уже давно, его выступления там начались еще до спецоперации. Его нейтралитет позволяет федерации вызвать его в сборную для участия в чемпионате мира-2024», — говорится в сообщении. Отмечается, что, по мнению министра спорта Амели Удеа-Кастеры, каждая ситуация должна оцениваться в индивидуальном порядке.

Да Коста выступает в России с 2014 года (с перерывом в 2017—2018 годах). С 2021-го он защищает цвета екатеринбургского «Автомобилиста». Предыдущие два чемпионата мира хоккеист пропустил из-за игры в России.

Чемпионат мира по хоккею-2024 пройдет в Праге и Остраве с 10 по 26 мая. Сборная России отстранена от всех международных соревнований. Ряд европейских федераций также отказался от вызова игроков из КХЛ в состав национальных команд.

Читайте также от «Lenta.ru»
«Ощущение опасности опьяняет» Айртон Сенна жил и погиб на трассе. Почему его считают величайшим гонщиком «Формулы-1»
Тарасова оценила шансы россиян на медали на Олимпийских играх-2024
Овечкин оценил возможность побить рекорд Гретцки
Лукашенко призвал участвующих в Олимпиаде белорусов «набить им морду»
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь