Во Франции объяснили возвращение в сборную игрока из КХЛ

«Да Коста играет в России уже давно, его выступления там начались еще до спецоперации. Его нейтралитет позволяет федерации вызвать его в сборную для участия в чемпионате мира-2024», — говорится в сообщении. Отмечается, что, по мнению министра спорта Амели Удеа-Кастеры, каждая ситуация должна оцениваться в индивидуальном порядке.

Да Коста выступает в России с 2014 года (с перерывом в 2017—2018 годах). С 2021-го он защищает цвета екатеринбургского «Автомобилиста». Предыдущие два чемпионата мира хоккеист пропустил из-за игры в России.