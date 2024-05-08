Масштабный обмен в КХЛ! Его провели три клуба с участием шести хоккеистов

Трёхсторонний обмен в КХЛ, Бердин стал игроком Авангарда, Иванов перешёл в Сочи, СКА получил молодёжь | Источник: ДМИТРИЙ КУЛИНИЧ, PHOTO.KHL.RU

В Континентальной хоккейной лиге состоялся масштабный обмен с участием трёх клубов и сразу шестерых хоккеистов. В результате трёхсторонней сделки между хоккейными клубами «Сочи», «Авангард» и СКА карьеру в Омске продолжит голкипер «леопардов» Михаил Бердин. На Черноморское побережье перебираются нападающий «Авангарда» Денис Венгрыжановский и принадлежавший СКА вратарь Сергей Иванов. В армейский клуб в обмен на денежную компенсацию перешли хоккеисты «ястребов» вратарь Никита Подлягин и защитник Тимур Кол. Также СКА переданы спортивные права на нападающего «Авангарда» Егора Привалова.

Что приобрёл «Авангард»

Решение вратарской проблемы в межсезонье было одной из главных задач, стоявших перед генеральным менеджером «Авангарда» Антоном Курьяновым. В минувший сезон «ястребы» шли с Василием Демченко в статусе первого номера, но очень быстро 30-летний вратарь утратил доверие тренерского штаба и был обменян в «Адмирал» на Павла Хомченко. 29-летний голкипер неплохо проявил себя во второй части сезона, но так и не смог убедить руководство клуба, что сможет стать полноценным первым номером в клубе, который ставит перед собой задачу по завоеванию Кубка Гагарина.

Активный интерес к Бердину менеджер «Авангарда» испытывал ещё в прошлом сезоне. Известно, что Курьянов пытался провернуть трейд ещё в дедлайн, но на тот момент эта сделка была невозможна. На руководство «Сочи» выходил не только «Авангард», но и другие клубы КХЛ, например московское «Динамо». Однако Бердин являлся тем активом, который тогда было не заполучить. Сейчас же ситуация поменялась, и Михаил перебирается в Омск, где ему придётся доказывать свою состоятельность как топ-голкипера, в чём существуют определённые сомнения.

За плечами у 26-летнего голкипера всего 83 матча на уровне КХЛ. У Бердина не получилось закрепиться в СКА, а в «Сочи» он действовал с переменным успехом. Михаил является куражным голкипером. В хороший день он ловит свою игру, и тогда по его воротам можно произвести хоть 50 бросков, для него это не станет проблемой. Но этому голкиперу не хватает стабильности, а определённые проблемы с техникой приводят к тому, что в любой момент Михаил может рассыпаться за считаные минуты. Другое дело, что на трансферном рынке КХЛ сейчас наблюдается настолько сильный дефицит голкиперов, особенно обладающих российских паспортом, что иных вариантов решения вратарского вопроса у Курьянова фактически и не существовало. В одном же точно можно не сомневаться — скучно болельщикам «Авангарда» с Бердиным не будет.

Кого получил «Сочи»

Ситуация для «Сочи» изменилась в том плане, что в это межсезонье «леопарды» окончательно скидывают маски. И раньше их зависимость от СКА была настолько очевидна, что даже президенту КХЛ Алексею Морозову становилось всё сложнее уходить от вопросов на тему излишне активного взаимодействия между клубами. Сейчас же «Сочи» становятся полноправным испытательным полигоном для армейского клуба.

Сохранение Бердина в своих рядах — а у Михаила был действующий контракт ещё на один сезон — потеряло для «леопардов» всякую актуальность после того, как стало ясно, что из СКА им отправляют Сергея Иванова. Этот 20-летний голкипер в прошлом сезоне выступал в «Адмирале» на правах аренды. В фактически дебютной регулярке на уровне КХЛ Иванов смотрелся очень прилично и как мог тащил приморский клуб. Иванов выиграл конкуренцию за пост первого номера у куда более опытного Демченко и полностью устраивал тренерский штаб Леонида Тамбиева.

Сейчас же СКА отправляет Иванова набираться игровой практики в «Сочи», где он будет основным голкипером. Замысел армейского клуба прост и понятен. Вратарь переходит в «Сочи» на правах аренды, соглашение будет действовать до 31 мая 2025 года. Вполне очевидно, что если Иванов сможет подтвердить прошлогодний уровень, то в очень скором времени он полноценно вернётся в СКА, уже имея за плечами два сезона на уровне КХЛ.

В оформленной же сегодня трёхсторонней сделке южный клуб получил довеском ещё и нападающего Венгрыжановского, который покинул «Авангард». 22-летний форвард подписал с «леопардами» двусторонний контракт сроком на один сезон.

Что приобрёл СКА

Разумеется, СКА никак не мог остаться внакладе от сделки с участием «Авангарда» и «Сочи». Армейский клуб заполучил двух молодых хоккеистов, ранее входивших в систему «ястребов» — вратаря Подлягина и защитника Кола — а также права на форварда Привалова. В Санкт-Петербурге продолжают коллекционировать молодых игроков, под которых впору создавать ещё одну команду, чтобы у них всех была возможность много играть в хоккей.

«Привалову мы сделали предложение о заключении первого профессионального контракта, но хоккеист его не подписал. Егор пока ещё не определился со своим будущим. Тимур Кол имеет двухгодичный контракт, по окончании которого с большой долей вероятности отправится в Северную Америку. Это противоречит нашим планам по развитию молодых игроков в главной команде, мы хотели бы делать ставку на тех, кто связывает своё будущее с “Авангардом”. Поэтому даём Тимуру возможность развивать себя в составе действующего чемпиона МХЛ, откуда он наверняка сможет попробовать свои силы в сборной.

Никита Подлягин в течение длительного времени находился под наблюдением со стороны функционеров сборных команд России и для раскрытия своего потенциала нуждается в большом объёме игровой практики, которую он может получить в системе СКА. «Авангард», в свою очередь, делает ставку на развитие Станислава Бережного в «Омских Крыльях» и молодых вратарей 2006−2008 года в «Омских Ястребах», — объяснил свой ход Курьянов в беседе с «Чемпионатом».