ИИХФ требует у России миллион франков из-за Федотова. Запредельная наглость! | Источник: Спорт-Экспресс

Вечер среды принес новость, которую можно охарактеризовать как забавную и циничную одновременно. Дисциплинарный комитет Международной федерации хоккея 6 мая 2024 года вынес решение о наложении на Федерацию хоккея России штрафа в размере одного миллиона швейцарских франков за выступление вратаря Ивана Федотова в сезоне-2023/24 годов за ЦСКА. Это чуть больше миллиона долларов или 100 миллионов рублей.

Прошло целых восемь месяцев, прежде чем такая якобы солидная организация определилась со степенью наказания. Наверное, европейским бюрократам надо столько времени, чтобы создать видимость работы. В простейшей ситуации разобраться мог даже школьник. В памяти почему-то сразу всплыла сценка из «Золотого теленка», в которой нищий нагло пристает Корейко с требованием «Дай миллион, дай миллион, дай миллион!».

Можно допустить, что на протяжении определенного периода между ИИХФ и ФХР шли какие-то консультации, чтобы максимально безболезненно разрулить конфликт. Однако это предположение напрочь разбивает свежее заявление.

Еще в сентябре было очевидно, что Федотов выступал за ЦСКА с нарушением правил международных переходов. ИИХФ вышла из спячки и включила режим строгого судьи уже после того, как стало известно будущее скандального вратаря. Ближайшие два года как минимум он проведет в системе «Филадельфии». Поэтому сложно воспринимать позицию международной федерации в отрыве от политических процессов.

Теперь ФХР, что логично, оспорит вынесенное решение в установленном порядке. Платить такую сумму в нынешней ситуации, когда без стыда и совести дискриминируют российские сборные на всех турнирах — садомазохизм в запредельной степени. Запредельная наглость ИИХФ!

Никаких плюсов от контактов со стороной, которая тебе только вредит, быть не может. Давать советы ФХР в данной ситуации тяжело без учета юридических нюансов. Но сейчас не остается других вариантов как максимально затягивать и саботировать решение ИИХФ.