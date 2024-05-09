В России оценили нового тренера «Барыса»

Контракт с новым специалистом подписан до 30 апреля 2025 года.

«Ну, для “Барыса” вполне сойдет. Все равно им в плей-офф не играть», — написал Лысенков в своем телеграм-канале.

В сезоне-2023/24 Немировски работал с новосибирской «Сибирью», откуда был уволен в декабре.