В России оценили нового тренера «Барыса»
Хоккейный обозреватель из России Павел Лысенков высказался о назначении канадца Дэвида Немировски на пост главного тренера «Барыса», передают Vesti.kz.
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Хоккейный обозреватель из России Павел Лысенков высказался о назначении канадца Дэвида Немировски на пост главного тренера «Барыса», передают Vesti.kz.
Контракт с новым специалистом подписан до 30 апреля 2025 года.
«Ну, для “Барыса” вполне сойдет. Все равно им в плей-офф не играть», — написал Лысенков в своем телеграм-канале.
В сезоне-2023/24 Немировски работал с новосибирской «Сибирью», откуда был уволен в декабре.
Напомним, что минувший сезон в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) «Барыс» начинал с белорусом Андреем Скабелкой, которого сменил казахстанец Галым Мамбеталиев. Однако и он не дотянул до конца «регулярки», которую столичная команда доигрывала с другим казахстанцем Олегом Болякиным.