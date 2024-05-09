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22:48 (мск), источник: Vesti.kz

В России оценили нового тренера «Барыса»

Хоккейный обозреватель из России Павел Лысенков высказался о назначении канадца Дэвида Немировски на пост главного тренера «Барыса», передают Vesti.kz.

БарысКХЛ: таблица и календарь
Источник: hcbarys.kz

Контракт с новым специалистом подписан до 30 апреля 2025 года.

«Ну, для “Барыса” вполне сойдет. Все равно им в плей-офф не играть», — написал Лысенков в своем телеграм-канале.

В сезоне-2023/24 Немировски работал с новосибирской «Сибирью», откуда был уволен в декабре.

Напомним, что минувший сезон в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) «Барыс» начинал с белорусом Андреем Скабелкой, которого сменил казахстанец Галым Мамбеталиев. Однако и он не дотянул до конца «регулярки», которую столичная команда доигрывала с другим казахстанцем Олегом Болякиным.

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