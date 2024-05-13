Чемпион минувшего сезона «Металлург» возглавил рейтинг клубов КХЛ

Рейтинг был сформирован на основе десяти параметров, разбитых на четыре блока. Это спортивная составляющая, финансы, арена и посещаемость, а также коммерческая деятельность и работа со СМИ и медиа.
В первую пятерку лучших команд по стоимости спортивного результата, кроме «Металлурга», вошли столичные ЦСКА и «Динамо», финалист Кубка Гагарина ярославский «Локомотив», а также череповецкая «Северсталь».
Лидером рейтинга по итогам прошлого сезона был ЦСКА. «Металлург» стал в апреле трехкратным обладателем Кубка Гагарина, победив «Локомотив» в финальной серии плей-офф с общим счетом 4−0.