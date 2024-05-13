Текущие события
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
1-й период
Швейцария
Чехия
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
1-й период
Германия
Швеция
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
17:20
Норвегия
Финляндия
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
17:20
США
Словакия
ОТ
Хоккей. НХЛ
14.05
Рейнджерс
Каролина
Хоккей. НХЛ
14.05
Колорадо
Даллас
Все события
19:59 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Чемпион минувшего сезона «Металлург» возглавил рейтинг клубов КХЛ

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Чемпион минувшего сезона КХЛ магнитогорский «Металлург» стал лидером рейтинга клубов лиги, который был обновлен по итогам сезона, сообщается на официальном сайте КХЛ.

Металлург Мг
Чемпион минувшего сезона «Металлург» возглавил рейтинг клубов КХЛ | Источник: Спорт РИА Новости

Рейтинг был сформирован на основе десяти параметров, разбитых на четыре блока. Это спортивная составляющая, финансы, арена и посещаемость, а также коммерческая деятельность и работа со СМИ и медиа.

В первую пятерку лучших команд по стоимости спортивного результата, кроме «Металлурга», вошли столичные ЦСКА и «Динамо», финалист Кубка Гагарина ярославский «Локомотив», а также череповецкая «Северсталь».

Лидером рейтинга по итогам прошлого сезона был ЦСКА. «Металлург» стал в апреле трехкратным обладателем Кубка Гагарина, победив «Локомотив» в финальной серии плей-офф с общим счетом 4−0.

Читайте также от «Спорт РИА Новости»
'Путин вышел через восемь секунд'. Как Россия спасла мир после трагедии
'Унижение не стоит олимпийских медалей': интервью сильнейшего пловца России
Костомаров опубликовал дачные фото с голым торсом
Нужны русские фигуристы: кто перейдет из России в Грузию ради Олимпиады?
Возрастное ограничение 18+
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь