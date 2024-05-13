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20:40 (мск), источник: Чемпионат.com

Андрей Разин признан лучшим тренером КХЛ в сезоне-2023/2024

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) на церемонии закрытия сезона — 2023/2024 объявила лауреата приза лучшему тренеру прошедшего сезона.

Металлург МгКХЛ: таблица и календарь
Андрей Разин признан лучшим тренером КХЛ в сезоне-2023/2024 | Источник: Чемпионат.com

Им стал главный тренер «Металлурга» Андрей Разин.

Вместе с «Магниткой» Разин стал обладателем Кубка Гагарина — 2024, добившись лучшего результата в карьере на данный момент.

До «Металлурга» в КХЛ Разин возглавлял такие клубы, как «Автомобилист», «Югра», «Адмирал» и «Северсталь». Специалист стал главным тренером «Магнитки» весной прошлого года и завоевал трофей в первом же сезоне в клубе.

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