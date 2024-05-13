Андрей Разин признан лучшим тренером КХЛ в сезоне-2023/2024

Вместе с «Магниткой» Разин стал обладателем Кубка Гагарина — 2024, добившись лучшего результата в карьере на данный момент.

До «Металлурга» в КХЛ Разин возглавлял такие клубы, как «Автомобилист», «Югра», «Адмирал» и «Северсталь». Специалист стал главным тренером «Магнитки» весной прошлого года и завоевал трофей в первом же сезоне в клубе.