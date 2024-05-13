Разин высказался о признании себя лучшим тренером сезона КХЛ

«Сегодня день начался не очень. В аэропорту обнаружил, что забыл костюм. Ремень положил, а костюм не взял. Еле успел на церемонию. Спасибо за награду, но я считаю, что это награда не лучшему тренеру, а всему тренерскому штабу, который у меня очень классный. Большое спасибо родителям, мама и папа, к сожалению, не дожили до этого триумфа. Спасибо детям и супруге, если бы не её пендели, я бы здесь не стоял. Спасибо руководству “Металлурга”, за их доверие, несмотря на все слухи вокруг меня. Всем спасибо», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.