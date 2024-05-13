КХЛ объявила лучшего руководителя клуба в сезоне-2023/2024

В прошедшем сезоне «Трактор» дошёл до полуфинального раунда Кубка Гагарина, обыграв на стадии ¼ финала победителя регулярного чемпионата — московское «Динамо» со счётом 0−4 в серии. Однако, за шаг до решающего раунда плей-офф челябинский клуба с таким же счётом проиграл серию ярославскому «Локомотиву».