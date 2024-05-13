Текущие события
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
1-й период
Швейцария
Чехия
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
1-й период
Германия
Швеция
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
17:20
Норвегия
Финляндия
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
17:20
США
Словакия
ОТ
Хоккей. НХЛ
14.05
Рейнджерс
Каролина
Хоккей. НХЛ
14.05
Колорадо
Даллас
Все события
21:15 (мск), источник: Чемпионат.com

КХЛ объявила лучшего руководителя клуба в сезоне-2023/2024

На церемонии закрытия сезона-2023/2024 Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) был объявлен лучшим руководитель клуба.

Трактор
КХЛ объявила лучшего руководителя клуба в сезоне-2023/2024 | Источник: Чемпионат.com

Им стал губернатор Челябинской области и президент «Трактора» Алексей Текслер.

В прошедшем сезоне «Трактор» дошёл до полуфинального раунда Кубка Гагарина, обыграв на стадии ¼ финала победителя регулярного чемпионата — московское «Динамо» со счётом 0−4 в серии. Однако, за шаг до решающего раунда плей-офф челябинский клуба с таким же счётом проиграл серию ярославскому «Локомотиву».

Читайте также от «Чемпионат.com»
Тренер по борьбе из Дагестана избил ребенка из-за поражения
Кто отправится в Париж? Главные итоги чемпионата России по борьбе.
«Слова Баха — это уже трэш какой-то!» Черезов — о биатлоне и Олимпиаде
Провинциальная романтика, которая нам нужна. «Факел», останься в РПЛ!
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь