КХЛ объявила лучшего руководителя клуба в сезоне-2023/2024
На церемонии закрытия сезона-2023/2024 Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) был объявлен лучшим руководитель клуба.
Трактор
На церемонии закрытия сезона-2023/2024 Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) был объявлен лучшим руководитель клуба.
Им стал губернатор Челябинской области и президент «Трактора» Алексей Текслер.
В прошедшем сезоне «Трактор» дошёл до полуфинального раунда Кубка Гагарина, обыграв на стадии ¼ финала победителя регулярного чемпионата — московское «Динамо» со счётом 0−4 в серии. Однако, за шаг до решающего раунда плей-офф челябинский клуба с таким же счётом проиграл серию ярославскому «Локомотиву».