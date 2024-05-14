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17:46 (мск), источник: Чемпионат.com

Радулов всё ближе к переходу в «Динамо»? Главные трансферные слухи КХЛ

Межсезонье получается достаточно ярким и богатым на события.

Ак Барс
Динамо М
Адмирал
Спартак
ЛокомотивКХЛ: таблица и календарь
Главные трансферные слухи, возможные переходы и обмены, 14 мая 2024 года | Источник: Дмитрий Сорока, photo.khl.ru

Накануне в КХЛ официально закрыли сезон-2023/2024. Ключевая тема межсезонья — трансферная активность команд. Рассказываем про главные слухи и возможные переходы, которые могут состояться в ближайшее время.

Радулов всё же окажется в «Динамо»?

Продолжается трансферная сага с Александром Радуловым. Возрастает вероятность того, что звёздный форвард всё же окажется в московском «Динамо». Сейчас стороны обсуждают финансовые условия сделки или же, проще говоря, торгуются. Остаётся небольшая вероятность того, что Радулов останется в «Ак Барсе», но, скорее всего, Казань Александр покинет. Сам форвард хочет играть в Москве, поэтому вариант с «Автомобилистом», судя по всему, тоже отпадает. Как и с Хабаровском, где хоккеисту предлагали огромные деньги.

Лукоянов может перейти в «Локомотив»

Нападающий Артём Лукоянов, у которого закончился контракт с «Ак Барсом», может продолжить карьеру в «Локомотиве». Генменеджер казанцев уже намекнул, что в Казани форварда, скорее всего, не будет. Дело не в игровых качествах Артёма, а в том, что с ним происходит вне льда, а это отдельная тема для разговора.

Интересно, справится ли с Лукояновым Игорь Никитин в случае переезде опытного игрока в Ярославль. Характера и лидерских качеств Артёму не занимать, а вот с дисциплиной нужно что-то делать.

Цыплаков близок к отъезду в НХЛ

Продолжается история с уходом лидеров из «Спартака». Если в прошлом сезоне клуб покинул Александр Хохлачёв, то теперь, по всей видимости, пришла очередь Максима Цыплакова. Причина всё та же: патологическая скупость руководства москвичей, которое не готово платить хоккеистам деньги в соответствии с нынешними реалиями рынка.

Теперь дошло до того, что ограниченно свободным агентам делают неадекватные квалификационные предложения, буквально связывая людей по рукам и ногам. В свою очередь, Максим близок к отъезду в Северную Америку. Местные инсайдеры уже пишут про вариант и заинтересованность со стороны «Монреаля».

Муранова отправляют в «Адмирал»

Нападающий Иван Муранов покинет московское «Динамо» и продолжит карьеру в «Адмирале». Хоккеист разочаровал главного тренера бело-голубых Алексея Кудашова своей игрой в прошлом сезоне, к нему была масса претензий, и он перестал прогрессировать. Также поговаривают, что генеральный менеджер динамовцев Алексей Сопин везёт высококлассного легионера в топ-6. Кроме того, «Динамо» активно ищет вратаря — Илья Коновалов своей игрой не впечатлил и будет искать себе новое место работы.

Артём Сергеев укрепит защиту «Динамо»

Изначально планировалось, что бывший защитник СКА Артём Сергеев продолжит карьеру в «Ак Барсе», однако эта сделка так и не состоялась. В итоге переманить в свои ряды Сергеева получилось московскому «Динамо», где, как мы уже писали ранее, окажутся нападающие Швец-Роговой и Михеев. В общем, укрепление состава бело-голубых идёт полным ходом. Соглашение с Сергеевым будет двухлетним, а это значит, что на защитника действительно всерьёз рассчитывают. По сути, это замена перешедшему в «Спартак» Андрею Миронову.

Павел Панышев

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