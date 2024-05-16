Почему «Магнитку» покинул тренер? Кого получит «Салават» за Дроздова? Инсайды «СЭ»

Неравноценный обмен

Иван Дроздов — в ЦСКА, это уже решенный вопрос, а у «Салавата Юлаева» нет возможности как-то остановить трансфер. Не будем лишний раз объяснять, почему сильный игрок с действующим контрактом внезапно идет на обмен. Вспомните дело Капризова. Но если тогда за хоккеиста заплатили весьма приличные 80 миллионов (хотя он стоил гораздо дороже), то теперь за хоккеиста дают 50 миллионов, а, учитывая скудность рынка, это пустые деньги.

Спасли бы хоккеисты из системы, но и тут ЦСКА не дал уфимцам разгуляться. Компенсация более чем скромная. В систему башкирской команды перейдут Максим Великов, Максим Агафонов и Алексей Родионов. У них нет матчей в КХЛ, а самый известный здесь Великов, который подавал большие надежды, но прошлый год откровенно провалил, не выделяясь даже в «Красной Армии».

ЦСКА мог бы поделиться более сильными хоккеистами. Но, видимо, «Салават Юлаев» не согласился забрать Антона Слепышева по финансовым параметрам. Был бы интересен Прохор Полтапов, но в клубе надеются, что в этом сезоне он выйдет на другой уровень. Если уж с этими игроками не получается, то все равно можно было найти хоккеистов, которые бы помогли Уфе прямо сейчас (Долженков, Аверочкин, Мингачев, Соловьев). Но, видимо, «Салават Юлаев» не имел права выбора.

Тренер-чемпион выбрал Москву

«Металлург» после выигрыша Кубка Гагарина не сохранил тренерский штаб в полном составе. За вратарей с сезона-2024/25 возьмется Александр Судницин. Об этом в интервью «СЭ» заявил директор «Магнитки» Алексей Жлоба. Клемен Мохорич, занимавший аналогичную должность в уральской команде с 2020 года, переходит в ЦСКА. По нашей информации, фактор города сыграл определяющую роль при выборе клуба. «Металлург» предлагал словенцу новый контракт на хороших условиях, но Мохорич выбрал жизнь и работу в Москве.

Клемен — сильный тренер. При нем в «Магнитке» добился большого прогресса Илья Набоков, выигравший приз MVP плей-офф. Именно по работе с молодыми вратарями можно оценить вклад специалиста. В ЦСКА Мохорич войдет в штаб Ильи Воробьева, которому он помогал еще в «Металлурге».

С Андреем Разиным отношения в «Магнитке» складывались по-разному. Достаточно напомнить, что во время матчей Мохорич смотрел хоккей наверху в ложе персонала, а не находился на скамейке. В ЦСКА работает хорошо знакомый Воробьев, с которым у Клемена сложились отличные отношения — этим также объясняется, почему словенец выбрал московский клуб.

Три клуба «Востока» заинтересованы в форварде «Торпедо»

Во вторник нападающий Владислав Фирстов был выставлен «Миннесотой» на уэйвер с целью расторжения контракта. Из этого легко сделать вывод, что свое будущее игрок связывает с КХЛ. После вылета «Торпедо» в первом раунде Кубка Гагарина он отправился в Северную Америку и провел десять матчей за фарм-клуб в АХЛ. Видимо, менеджмент «Уайлд» посчитал, что Фирстов в ближайшем будущем не сможет претендовать на место в команде НХЛ, и спокойно его отпустил. Однако шансы форварда остаться в «Торпедо», где он под руководством Игоря Ларионова провел два сезона на правах аренды, на текущий момент невелики.

Фирстов — ограниченно свободный агент, ему через месяц исполнится всего 23, в минувшем сезоне в его активе 37 (19+18) очков в 72 матчах регулярного чемпионата и плей-офф. Очевидно, что на него будет спрос, если «Торпедо» не раскошелится. Вопреки заявлениям предыдущего генерального менеджера клуба Максима Гафурова пока нижегородцы ведут себя на рынке не так агрессивно, как ожидалось, и считают деньги. Тем временем к игроку проявляют интерес три топ-клуба Восточной конференции, готовые выплатить компенсацию за права на Фирстова.