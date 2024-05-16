«Потери у “Салавата” очень серьёзные». Пашков — о межсезонье уфимского клуба

— Не совсем понятно, как «Салават Юлаев» упустил двух ведущих форвардов — Дроздова и Башкирова, есть потери и в обороне. Причём если Дроздова переманил ЦСКА, то Башкирова — «Магнитка», которая по ресурсам — клуб уровня «Салавата». На мой взгляд, Башкирову надо было оставаться в Уфе. В «Магнитке» конкуренция высокая, места в первых звеньях заняты. Жаль, что в карьерах игроков так многое решают — и мешают — деньги.