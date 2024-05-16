Текущие события
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
3-й период
Финляндия
Австрия
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
3-й период
Казахстан
Швеция
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
21:20
Канада
Норвегия
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
21:20
США
Франция
Хоккей. НХЛ
17.05
Каролина
Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
17.05
Ванкувер
Эдмонтон
Все события
17:55 (мск), источник: Чемпионат.com

«Потери у “Салавата” очень серьёзные». Пашков — о межсезонье уфимского клуба

Олимпийский чемпион, тренер и голкипер сборной СССР Александр Пашков оценил селекционную работу «Салавата Юлаева».

Салават Юлаев
«Потери у “Салавата” очень серьёзные». Пашков — о межсезонье уфимского клуба | Источник: Чемпионат.com

— Не совсем понятно, как «Салават Юлаев» упустил двух ведущих форвардов — Дроздова и Башкирова, есть потери и в обороне. Причём если Дроздова переманил ЦСКА, то Башкирова — «Магнитка», которая по ресурсам — клуб уровня «Салавата». На мой взгляд, Башкирову надо было оставаться в Уфе. В «Магнитке» конкуренция высокая, места в первых звеньях заняты. Жаль, что в карьерах игроков так многое решают — и мешают — деньги.

— «Салават» сможет сохранить свои позиции?

— Многое будет зависеть от Самонова и легионеров. Потери у «Салавата» очень серьёзные, на фоне Омска, Магнитки, Екатеринбурга, Казани видны явные бреши. Но посмотрим, может, Уфе удастся найти на рынке сильных легионеров, — сказал Пашков в интервью Russia-Hockey.ru.

Напомним, уфимский клуб покинули вратарь Илья Ежов, защитник Евгений Бирюков (завершили карьеры), игрок обороны Павел Коледов перешёл в «Авангард», нападающие Евгений Тимкин и Данил Башкиров перешли в «Металлург», форвард Иван Дроздов — в ЦСКА, нападающий Вячеслав Лещенко — в «Нефтехимик».

Читайте также от «Чемпионат.com»
Скорость Усика или габариты Фьюри? Изучаем расклады перед супербоем
Ничушкина снова отстранили от НХЛ и ещё забанили на полгода! Что произошло
Валиева рискует нарушить правила дисквалификации в шоу Навки!
Мбаппе подрался с президентом «ПСЖ»!
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь