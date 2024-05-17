Канадский защитник Лайл стал игроком хоккейного минского «Динамо»

Предыдущий сезон 24-летний защитник провел в системе «Калгари», выступая в Американской хоккейной лиге за фарм-клуб «огоньков» «Калгари Рэнглерс». В регулярном чемпионате канадец провел 47 матчей, в которых заработал 15 (6+9) очков. Ранее в АХЛ Брэди Лайл защищал цвета «Спрингфилд Тандербердс» и «Провиденс Брюинз», всего во второй по значимости заокеанской лиге защитник отыграл 204 поединка и набрал 86 (28+58) очков.



Кроме того, канадский хоккеист имеет опыт игры в Европе: в сезоне-2020/21 Лайл на правах аренды провел 6 матчей за словацкую «Детву», в которых отметился 3 (1+2) результативными баллами.