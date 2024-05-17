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17:45 (мск), источник: БЕЛТА

Канадский защитник Лайл стал игроком хоккейного минского «Динамо»

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккейное минское «Динамо» объявило о подписании контракта с канадским защитником Брэди Лайлом, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу столичного клуба.

Динамо МнКХЛ: таблица и календарь
Источник: Соцсети

Предыдущий сезон 24-летний защитник провел в системе «Калгари», выступая в Американской хоккейной лиге за фарм-клуб «огоньков» «Калгари Рэнглерс». В регулярном чемпионате канадец провел 47 матчей, в которых заработал 15 (6+9) очков. Ранее в АХЛ Брэди Лайл защищал цвета «Спрингфилд Тандербердс» и «Провиденс Брюинз», всего во второй по значимости заокеанской лиге защитник отыграл 204 поединка и набрал 86 (28+58) очков.

Кроме того, канадский хоккеист имеет опыт игры в Европе: в сезоне-2020/21 Лайл на правах аренды провел 6 матчей за словацкую «Детву», в которых отметился 3 (1+2) результативными баллами.

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