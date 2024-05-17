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18:03 (мск), источник: Чемпионат.com

Вратарь Андрей Кареев подписал контракт с минским «Динамо»

Вратарь Андрей Кареев подписал соглашение с минским «Динамо». Об этом сообщила пресс-служба в телеграм-канале клуба.

Динамо Мн
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Вратарь Андрей Кареев подписал контракт с минским «Динамо» | Источник: Чемпионат.com

Срок контракта рассчитан на один год (до 31 мая 2025 года).

Прошедший сезон Кареев провёл в «Спартаке». На его счету 24 матча в регулярном чемпионате, 11 из которых — победные. Он заработал коэффициент надёжности 2.63 и 91,7% отражённых бросков. В розыгрыше Кубка Гагарина — 2024 провёл две встречи, и в обеих «Спартак» потерпел поражения.

До красно-белых голкипер выступал в составе «Салавата Юлаева», в сезоне-2022/2023 становился участником Матча звёзд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). С 2020 по 2022 год Кареев дважды становился серебряным призёром чемпионата Финляндии в составе ТПС.

Всего на счету Кареева 202 матча в КХЛ, 60 из которых стали победными.

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