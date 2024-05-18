«Флорида» с Бобровским вышла в полуфинал Кубка Стэнли-2024
«Флорида» обыграла «Бостон» и вышла в полуфинал Кубка Стэнли-2024.
«Флорида» обыграла «Бостон» и вышла в полуфинал Кубка Стэнли-2024.
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Хоккеисты «Флориды Пантерз» обыграли «Бостон Брюинз» в шестом матче серии второго раунда плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, которая состоялась в Бостоне, завершилась победой гостей со счетом 2:1 (0:1, 1:0, 1:0). В составе «Флориды» шайбы забросили Антон Лунделль (33-я минута) и Густав Форслинг (59). У хозяев площадки отличился Павел Заха (20).
Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 22 броска из 23 и был признан второй звездой встречи. Нападающий «Пантерз» Владимир Тарасенко нанес два броска в створ ворот и провел три силовых приема. Защитник «пантер» Дмитрий Куликов отметился пятью хитами.
Счет в серии до четырех побед стал 4−2 в пользу «Флориды». «Пантерз» вышли в финал Восточной конференции, где сыграют с «Нью-Йорк Рейнджерс».