«Флорида» с Бобровским вышла в полуфинал Кубка Стэнли-2024

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Хоккеисты «Флориды Пантерз» обыграли «Бостон Брюинз» в шестом матче серии второго раунда плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась в Бостоне, завершилась победой гостей со счетом 2:1 (0:1, 1:0, 1:0). В составе «Флориды» шайбы забросили Антон Лунделль (33-я минута) и Густав Форслинг (59). У хозяев площадки отличился Павел Заха (20).

Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 22 броска из 23 и был признан второй звездой встречи. Нападающий «Пантерз» Владимир Тарасенко нанес два броска в створ ворот и провел три силовых приема. Защитник «пантер» Дмитрий Куликов отметился пятью хитами.