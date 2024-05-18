«Авангард» объявил об уходе двух хоккеистов

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Омский хоккейный клуб «Авангард» на своем официальном сайте объявил об уходе из команды словацкого форварда Томаша Юрчо и российского нападающего Николая Прохоркина.

Оба хоккеиста покинули клуб в связи с истечением срока контракта.

«Клуб благодарит игроков за самоотверженную игру в концовке регулярного чемпионата, а также в плей-офф, и желает им успешного продолжения карьеры!» — говорится в сообщении команды.

Прохоркину 30 лет. Он присоединился к «Авангарду» в декабре 2023 года. В сезоне-2023/24 он сыграл за омский клуб 26 матчей в регулярном чемпионате, где набрал 19 (10 шайб + 9 ассистов) очков, а также 12 встреч в плей-офф КХЛ, в которых записал на свой счет 5 (2+3) очков.