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11:23 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Авангард» объявил об уходе двух хоккеистов

«Авангард» объявил об уходе из команды хоккеистов Прохоркина и Юрчо.

АвангардКХЛ: таблица и календарь
Источник: ХК "Авангард"

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Омский хоккейный клуб «Авангард» на своем официальном сайте объявил об уходе из команды словацкого форварда Томаша Юрчо и российского нападающего Николая Прохоркина.

Оба хоккеиста покинули клуб в связи с истечением срока контракта.

«Клуб благодарит игроков за самоотверженную игру в концовке регулярного чемпионата, а также в плей-офф, и желает им успешного продолжения карьеры!» — говорится в сообщении команды.

Прохоркину 30 лет. Он присоединился к «Авангарду» в декабре 2023 года. В сезоне-2023/24 он сыграл за омский клуб 26 матчей в регулярном чемпионате, где набрал 19 (10 шайб + 9 ассистов) очков, а также 12 встреч в плей-офф КХЛ, в которых записал на свой счет 5 (2+3) очков.

31-летний Юрчо также стал игроком «Авангарда» в декабре 2023 года. Он сыграл в 21 встрече за омичей в «регулярке», набрав 16 (8+8) очков и 12 матчей в плей-офф лиги, набрав 5 (3+2) очков.

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