Капитан сборной Латвии Даугавиньш: никогда бы больше не поехал в КХЛ

— Я могу говорить только за себя. Я бы никогда больше не поехал в Россию играть. Я играл в КХЛ, ни о чём не жалею, но эта глава для меня закрыта. Ситуация такая, какая есть, я не хочу там быть и не буду. Я большой патриот, гордый латыш. Отношения между нашей страной и Россией не очень хорошие. Поэтому я не буду там играть, иначе я бы пошёл против своих людей, — приводит слова Даугавиньша Pravda.sk.