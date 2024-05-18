«Рад быть частью команды такого уровня». Диц поделился эмоциями от перехода в «Авангард»

«Это новый вызов для меня, мы знаем, какую команду уже собирают. Я просто рад быть частью команды такого уровня, и хочу помогать команде насколько я могу.



Насколько долго проходили переговоры? Вообще не долго. Один-два дня максимум. Всё произошло достаточно быстро, потому что желание было с обеих сторон, особенно с моей, и когда я почувствовал, что и у них был интерес во мне, всё пошло очень быстро», — сказал Диц в видеоролике на официальном YouTube-канале «Авангарда».