«СКА не смог переварить его большой контракт». Ротенберг — о переходе Гальченюка в «Амур»

«Здорово, что Алекс будет играть в Хабаровске. Он будет звездой номер один, что хорошо для развития хоккея в Хабаровске, Хабаровский край будет развиваться от того, что звёзды уровня НХЛ будут играть там.



Мы вместе хорошо поработали, он всегда бился за команду, всегда старался внести вклад в победу. Но у нас есть потолок зарплат. Для того, чтобы вносить изменения в состав, мы вынуждены были поступить так. Вы знаете, что у него большой контракт. Он заслуженный, вопросов нет. Но на сегодняшний день мы строим команду, в которой важно создать баланс, чтобы все были на равных условиях. С точки зрения финансов мы не смогли переварить этот контракт», — цитирует Ротенберга «РИА Новости».