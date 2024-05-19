Текущие события
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
2-й период
Норвегия
Австрия
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
2-й период
США
Казахстан
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
21:20
Швейцария
Канада
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
21:20
Словакия
Латвия
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
18.05
Франция
Словакия
Хоккей. НХЛ
03:00
Эдмонтон
Ванкувер
Все события
Хоккей. КХЛ. Последние результаты
24.04
Локомотив
Металлург Мг
22.04
Локомотив
Металлург Мг
ОТ
20.04
Металлург Мг
Локомотив
18.04
Металлург Мг
Локомотив
15.04
Металлург Мг
Автомобилист
13.04
Автомобилист
Металлург Мг
11.04
Металлург Мг
Автомобилист
9.04
Автомобилист
Металлург Мг
Хоккей. КХЛ. Все результаты
18:21 (мск), источник: Чемпионат.com

«Спартак» близок к подписанию скандального экс-форварда «Аризоны»

Московский «Спартак» в ближайшее время может заключить соглашение с экс-нападающим «Аризоны Койотс» Адамом Ружичкой, сообщает Metaratings.

Аризона
СпартакКХЛ: таблица и календарь
«Спартак» близок к подписанию скандального экс-форварда «Аризоны» | Источник: AP 2023

По информации источника, наиболее вероятный срок контракта со словацким хоккеистом — один год.

Напомним, в феврале этого года «койоты» выставили 25-летнего Ружичку на драфт отказов после того, как последний опубликовал в своей социальной сети видео, на котором был заметен белый порошок и банковская карта рядом с ним. После этого хоккеист перевёл камеру на себя. Он разместил это видео всего на несколько минут, а затем удалил его. Однако один из пользователей социальной сети скачал его и опубликовал.

Отметим, что за «Аризону» Ружичка успел провести всего три матча после того, как «Койотс» забрали его с драфта отказов, куда перед этим его отправил «Калгари Флэймз». Результативными действиями в этих играх словак не отметился.

Читайте также от «Чемпионат.com»
Квинси Промеса освободили из под стражи в ОАЭ!
Карена Хачанова могут отстранить от Олимпиады из-за поздравления на 9 мая
Как российскому спортсмену попасть на Олимпийские игры?
Казахстан проиграл третий матч подряд на ЧМ по хоккею
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь