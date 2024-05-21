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00:10 (мск), источник: Чемпионат.com

Экс-вратарь «Спартака» Кареев прокомментировал подписание контракта с минским «Динамо»

Новичок минского «Динамо» голкипер Андрей Кареев поделился эмоциями от подписания контракта с белорусским клубом.

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Экс-вратарь «Спартака» Кареев прокомментировал подписание контракта с минским «Динамо» | Источник: Чемпионат.com

«Я очень рад стать игроком минского “Динамо”. Эмоции только положительные. Жду с нетерпением, когда приеду в расположение команды, чтобы начать подготовку к сезону. Хочу помочь “Динамо” добиваться новых побед и успехов. “Динамо” — это хорошая команда во главе с профессиональным тренерским штабом. После общения с руководством и главным тренером у меня не осталось никаких сомнений о выборе клуба», — приводит слова Кареева официальный сайт «зубров».

Напомним, прошедший сезон Кареев провёл в «Спартаке». На его счету 24 матча в регулярном чемпионате, 11 из которых — победные. Он заработал коэффициент надёжности 2.63 и 91,7% отражённых бросков. В розыгрыше Кубка Гагарина — 2024 провёл две встречи, и в обеих «Спартак» потерпел поражения.

Срок соглашения Кареева с «Динамо» рассчитан на один год (до 31 мая 2025 года).

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