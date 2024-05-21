Экс-вратарь «Спартака» Кареев прокомментировал подписание контракта с минским «Динамо»

«Я очень рад стать игроком минского “Динамо”. Эмоции только положительные. Жду с нетерпением, когда приеду в расположение команды, чтобы начать подготовку к сезону. Хочу помочь “Динамо” добиваться новых побед и успехов. “Динамо” — это хорошая команда во главе с профессиональным тренерским штабом. После общения с руководством и главным тренером у меня не осталось никаких сомнений о выборе клуба», — приводит слова Кареева официальный сайт «зубров».