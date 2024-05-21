«Металлург» подписал контракт с обладателем Кубка Стэнли канадским форвардом Уилсоном

В 2011 году Скотт был выбран в седьмом раунде драфта НХЛ под общим 209-м номером «Питтсбург Пингвинз». С 2014-го по 2018-й выступал за «Питтсбург» в НХЛ и в фарм-клубе в АХЛ. Уилсон стал обладателем Кубка Стэнли в сезоне-2016/2017 в составе «Пингвинз». В том плей-офф НХЛ канадский нападающий провёл 20 матчей, в которых набрал шесть очков — забросил три шайбы и отдал три результативные передачи.