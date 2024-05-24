Текущие события
Хоккей. НХЛ
03:30
Даллас
Эдмонтон
ОТ
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
23.05
Швейцария
Германия
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
23.05
Канада
Словакия
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
23.05
Швеция
Финляндия
ОТ
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
23.05
США
Чехия
Хоккей. НХЛ
25.05
Рейнджерс
Флорида
Все события
Хоккей. КХЛ. Последние результаты
24.04
Локомотив
Металлург Мг
22.04
Локомотив
Металлург Мг
ОТ
20.04
Металлург Мг
Локомотив
18.04
Металлург Мг
Локомотив
15.04
Металлург Мг
Автомобилист
13.04
Автомобилист
Металлург Мг
11.04
Металлург Мг
Автомобилист
9.04
Автомобилист
Металлург Мг
Хоккей. КХЛ. Все результаты
13:45 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Динамо» продолжает усиливаться. Клуб взял ведущего форварда ЦСКА

Антон Слепышев продолжит карьеру в составе бело-голубых.

ЦСКА
Динамо МКХЛ: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

Антон Слепышев продолжит карьеру в составе бело-голубых, а армейцы продолжают серьезную перестройку.

Антон Слепышев будет игроком «Динамо», и Алексей Сопин снова доказал, что работа спортивным менеджером ему подходит больше всего. Уже второе лето подряд он делает то, что нужно.

В прошлом сезоне благодаря менеджеру команда выиграла регулярный чемпионат, и очень странно, что это достижение недооценивают. Если вы помните, когда ЦСКА занял первое место по итогам регулярного чемпионата, многочисленные ветераны как под копирку твердили, что это и есть самое важное, а Кубок Гагарина никому не интересен. То ли у бело-голубых нет таких ветеранов, то ли соответствующие службы плохо работают, но относительно команды Алексея Кудашова вспоминают лишь поражение 0−4 во втором раунде от «Трактора». Но это несправедливо.

Впрочем, мы отвлеклись. Что же такого сделал Алексей Сопин? Как только в клубе определились с тренерским штабом, так сразу был нарисован предварительный состав команды на сезон. Там было много «дыр», некоторые будут заделаны после открытия трансферного рынка в НХЛ. Но главное, клубу нужен был крайний форвард к связке О’Делл — Рашевский.

Источник: РИА "Новости"

В прошлом сезоне кого только ни пробовали. Много времени провел с двумя опытными форвардами молодой Игорь Чернышов. Подставляли туда Артема Ильенко, разбивали связку, но не выходило ничего такого, чем бы тренеры были абсолютно довольны. Так что основная задача клуба была — найти крайнего форварда. Желательно опытного и результативного. На рынке были разные варианты. Вот почему обсуждались условия работы с Александром Радуловым. Были и другие мысли, но все не подходили по каким-то причинам. Кто-то слишком возрастной, кто-то на спаде, кто-то вряд ли сыграет с О’Деллом.

И тут ЦСКА начал негласную перестройку клуба. Среди тех, кто был не нужен армейцам, был и Антон Слепышев, хотя его контракт действовал еще два сезона. Специально спрашивал у Игоря Есмантовича, зачем же отказываются от такого хоккеиста в момент, когда уходят Григоренко и Плотников. Ведь как раз Слепышев с его потенциалом и мог бы занять их место. Тем более есть действующий контракт.

Но руководитель ЦСКА туманно сообщил, что у него есть на это причины. Публично рассказывать о них он не будет, мы сами через какое-то время поймем. Вывод из этого можно сделать только один — здоровье.

Слепышев действительно в этом сезоне сыграл мало — 48 матчей с учетом плей-офф. Он не был в составе в начале сезона, пропустил весь ноябрь, а в декабре сыграл довольно плохо, набрав лишь 2 (0+2) очка. До конца сезона у него не было стабильности. Причем, насколько было известно, дело не только в здоровье. Иногда его оставляли в запасе по игровым причинам.

Источник: РИА "Новости"

Даже в такой ситуации Антон набрал 25 очков в 43 матчах регулярки, то есть больше, чем 0,5 очка за игру, а это серьезный показатель. Он забросил 10 шайб, да у того же Григоренко 18, но он провел на 16 матчей больше. Антон вряд ли стал плохим игроком, но какие-то проблемы у него все же были.

Так что «Динамо» ничем не рискует. Если у Антона будет в порядке со здоровьем, то команда получит действительно хорошее усиление для второго звена (предположим, что Никита Гусев просто не может вернуться из отпуска, чтобы подписать контракт). Да и он сам мотивирован, иначе бы не пошел на понижение контракта. Да, оно условное. Базовый оклад снизился на 10 миллионов, но когда падение с 70 до 60 миллионов, это не чувствуется, плюс бонусами можно заработать еще 50 процентов от контракта.

Теперь Сопину надо срочно заниматься вратарями.

Во время загрузки произошла ошибка.

Автор: Алексей Шевченко

Читайте также от «Спорт-Экспресс»
Интервью Педро: золотая гонка, слова руководства после ЦСКА и отношение к прозвищу Педриньо
«Ролан Гаррос» 2024: главная информация о турнире «Большого шлема»
Медведев избежал матча с Надалем на старте «Ролан Гаррос»
Жители Франции подали петицию против гей-пропаганды на Олимпиаде-2024
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь