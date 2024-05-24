Защитник минского «Динамо» оценил прошедший сезон КХЛ для команды

"Мы хорошо начали чемпионат КХЛ, была серия побед. Потом чуток просели. Но ведь Москва тоже не сразу строилась. Нам нужно было время, чтобы понять игровые концепции и подходы Дмитрия Вячеславовича. Квартальнов — требовательный, интересный специалист с собственным видением хоккея. У каждого игрока на площадке есть своя функция. При этом он должен помогать партнёрам и эффективно взаимодействовать с ними.