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02:46 (мск), источник: Чемпионат.com

СКА снова не узнать в межсезонье. Чего ждать от «точечных усилений» в Петербурге?

После семи лет без финала питерский клуб постоянно самообновляется — в этом году список «на выход» пока длиннее.

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Новички СКА в КХЛ, трансферы СКА, Плотников и Григоренко перешли в СКА | Источник: photo.khl.ru

То, что СКА приобрёл Михаила Григоренко и Сергея Плотникова, почти все знали уже в конце апреля. Однако объявить эти контракты петербургский клуб не мог, так как не мог их зарегистрировать из-за превышения потолка. Лига теперь рассчитывает потолок уже с первого мая, и увлекательная игра «залезь в 900 млн любой ценой» началась с первых же дней межсезонья. Сегодня эти трансферы стали официальными, и ради них СКА пришлось переподписать ещё пару контрактов.

Это межсезонье — лучшее время, чтобы подвести итоги бурной деятельности прошлого лета, когда СКА точно так же щедро раскидывался деньгами и выписывал длинные контракты. Список всех входящих трансферов команды, включая ещё и права на игроков, занимает два экрана компьютера на Элитпроспекте. При этом многие из заметных фигур команду уже покинули — и Кадейкин, и Гальченюк, и Лайпсик, которому экстренно сделали русский паспорт, и Маттссон, и Сергеев. В плане «цена-качество» лучше всех сезон провёл Владимир Алистров, который в первой половине сезона единственный не давал команде совсем закиснуть, а во второй части включился и Арсений Грицюк.

В чисто идеологическом плане СКА попытался уйти от тяжеловесной команды, которая ставила на активный прессинг и большую бросковую нагрузку, в сторону легконогой и скоростной а-ля «Торпедо» («Северстали» и «Спартака» в их нынешнем виде ещё не было). Однако эта попытка провалилась, и где-то с конца прошлой осени питерская команда снова вернулась к тому стилю, который помог ей доминировать в регулярке-2022/2023, и благодаря этому чуть не выиграла и этот гладкий сезон, оступившись в последний момент.

В НХЛ рано вылетевшие фавориты обычно проводят работу над теми ошибками, которые использовали оппоненты для победы — и в зависимости от этого команды могут искать более габаритных игроков или духовитых ветеранов для раздевалки. Публично СКА устроил свару из-за судейства и привлёк к ней даже Доминика Гашека, ну, а непублично шишки достались Никите Серебрякову, игрой которого в плей-офф якобы были недовольны.

Здесь показательно заявление одного из самых активных в публичном пространстве ветеранов СКА Сергея Черкаса, который фактически и доносит клубную позицию: «Автомобилист» забивал после открытых бросков, а на другой половине площадки такие же броски останавливал вратарь, какая уж тут тактика«. Причём эта цитата появилась в прессе 3 мая, когда уже и СКА давно сезон закончил, и чемпион был коронован. Несмотря на такие претензии и слухи в телеграм-каналах, голкипер в СКА остаётся — но есть ощущение, что это “пока что”. Артемий Плешков после мировых рекордов в ВХЛ превосходно показал себя и в большом туре “России 25”.

Но почему СКА проиграл «Авто» на самом деле? Сложно говорить про реализацию — мы увидели кахаэловскую версию «Каролины», которая сбивалась на количество бросков вместо их качества. Оборонительный корпус без травмированного Александра Никишина не делегировал защитников, которые бы могли разгонять атаки: в большинстве роль основного оборонца какое-то время занимал Сергеев, который бо́льшую часть карьеры играет в другом стиле. В отличие от той же «Магнитки», форварды СКА не могли запутать защитников «Автомобилиста» креативными и нестандартными решениями, а в позиционной атаке все решения питерской команды читались легко.

В этом плане логично выглядит возвращение из НХЛ Никиты Зайцева — было ощущение, что он поедет в тот клуб, откуда и отправился в «Торонто», однако у ЦСКА сейчас полно трансферных хлопот. Мы уже и забыли, что Никита уезжал в Америку атакующим защитником, в первый сезон в «Торонто» играл по две минуты в большинстве в среднем за матч и выбил 32 передачи. Однако вскоре штаб Майка Бэбкока решил переделать Зайцева в домоседа, а в семье игрока начались проблемы — и сочетание двух этих факторов добило карьеру хоккеиста в НХЛ. Конечно, де-юре этого контракта нет, но Роман Ротенберг всё сказал вполне прямым текстом.

А вот переходы Григоренко и Плотникова скорее удивляют. Это как будто бы путь «Локомотива» — после поражений от ЦСКА взять игроков, которые ковали чемпионский ЦСКА, однако мало кто из ярославских новичков сохранил свой прежний уровень игры. И здесь нужен очень простой мысленный эксперимент: представим, что Григоренко и Плотников оказались бы в составе СКА весной вместо кого-то из ушедших из команды игроков. Дали бы они команде Ротенберга те качества, которых им в итоге и не хватило во втором раунде? Есть сомнения.

Кроме того, эти трансферы поднимают средний возраст команды. Пару лет назад было заявлено, что СКА — это молодая команда, но при этом пробиться через сито ротации молодым ребятам очень сложно. Мичков, судя по всему, всё-таки уезжает в НХЛ, проведя за три года лишь 17 матчей в основе СКА, да ещё и с мизерным игровым временем. Здорово показавший себя в аренде Дмитрий Бучельников, если верить слухам, уедет в ещё одну аренду. Претендент на второй номер драфта Иван Демидов провёл бо́льшую часть сезона в МХЛ, уровень которой он явно перерос. Всё это происходит на фоне «Металлурга», который выиграл Кубок во многом за счёт скоростной и голодной молодёжи.

А ведь СКА, вполне возможно, не закончил с трансферами — в слухах упоминалось об очень солидном предложении Александру Барабанову, который может вернуться в Россию из НХЛ. При этом, по данным «СЭ», у питерской команды лишь 12 млн под потолком сейчас, и это после очередных переподписаний контрактов с лидерами. Опция «отправить всех в клуб-партнёр» после свежих ограничений от КХЛ будет работать не так хорошо, и дальнейшие урезания состава будут бить больнее.

В общем, нет ощущения, что теперь СКА погнался за кахаэловской модой на скорость и молодость. Прошлогодняя попытка вписаться в эту гонку не удалась, теперь клуб будет доводить до ума ту концепцию, которая приносила очки в гладком сезоне. Но, конечно, проблема петербургского клуба не в одних лишь именах, а хотя бы в том, как калейдоскопично они меняются. Никто не может быть уверенным в том, что его пятилетний контракт будет исполнен полностью, а не попадёт под новую смену концепции — и есть ошущение, что это сказывается на настроении самих игроков.

Родион Власов

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