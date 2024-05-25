Защитник минского «Динамо»: Надеюсь, второй год Квартальнова станет для нас прорывным

"Пожалуй, москвичи в целом более мастеровитые. Но в плане самоотдачи, огня, выполнения требований мы точно выглядели лучше. Особенно это касается игры в равных составах. Да, Москва сделала ставку на реализацию большинства, в чём ей не было равных во всей лиге. Но мы уступили только в этом компоненте — и ни в каком другом. Поэтому есть чувство недосказанности.