Владислав Третьяк поделился ожиданиями от работы Ильи Воробьёва в ЦСКА

«Он опытный тренер, несколько лет работал в системе сборной, становился чемпионом с “Магниткой”. Мы ждём от него результата. Хочется, чтобы он пошёл по пути Разина. И показал, что действительно может работать как с молодыми игроками, так и с опытными. Для Воробьёва это будет большим экзаменом. Само приглашение тренировать ЦСКА — уже большое доверие. Посмотрим, как он справится со своими задачами, и пожелаем удачи», — приводит слова Третьяка «Советский спорт».