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14:46 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Получивший гражданство РФ хоккеист из США назвал самую ужасную русскую еду

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Американский хоккеист московского «Динамо» Бреннан Менелл назвал традиционные российские блюда, которые ему не нравятся.

Динамо М
Источник: Соцсети

Менелл получил российское гражданство в июле 2023 года.

«Среди вещей, которые мне не нравятся, точно будет традиционная русская еда. Я много чего перепробовал. Есть несколько вещей, которые мне по нраву, но вот рыба и некоторые салаты — это вообще не мое. Самая отвратительная русская еда — это, определенно, шпроты», — рассказал Менелл на YouTube-канале Russian Code.

Менеллу 27 лет, он выступает за «Динамо» с сентября 2022 года. В сезоне-2023/24 он 57 (8+49) очков в 76 матчах.

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