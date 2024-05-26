Получивший гражданство РФ хоккеист из США назвал самую ужасную русскую еду
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Американский хоккеист московского «Динамо» Бреннан Менелл назвал традиционные российские блюда, которые ему не нравятся.
Динамо М
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Американский хоккеист московского «Динамо» Бреннан Менелл назвал традиционные российские блюда, которые ему не нравятся.
Менелл получил российское гражданство в июле 2023 года.
«Среди вещей, которые мне не нравятся, точно будет традиционная русская еда. Я много чего перепробовал. Есть несколько вещей, которые мне по нраву, но вот рыба и некоторые салаты — это вообще не мое. Самая отвратительная русская еда — это, определенно, шпроты», — рассказал Менелл на YouTube-канале Russian Code.
Менеллу 27 лет, он выступает за «Динамо» с сентября 2022 года. В сезоне-2023/24 он 57 (8+49) очков в 76 матчах.