Получивший гражданство РФ хоккеист из США назвал самую ужасную русскую еду

«Среди вещей, которые мне не нравятся, точно будет традиционная русская еда. Я много чего перепробовал. Есть несколько вещей, которые мне по нраву, но вот рыба и некоторые салаты — это вообще не мое. Самая отвратительная русская еда — это, определенно, шпроты», — рассказал Менелл на YouTube-канале Russian Code.