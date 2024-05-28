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03:35 (мск), источник: Известия

Кленовый лист ожидания: главные трансферы межсезонья КХЛ

ЦСКА избавляется от лидеров, в «Трактор» едет канадский тренер.

ЦСКА
СКА
ТракторКХЛ: таблица и календарь
Кленовый лист ожидания: главные трансферы межсезонья КХЛ | Источник: РИА "Новости"

В КХЛ продолжается самая жаркая пора — в межсезонье всегда происходят самые значимые обмены и подписания. Рассказываем о самых интересных из них на данный момент. ЦСКА чистит состав, СКА избавляется от дорогостоящего американца, а в «Тракторе» решили сделать ставку на иностранного тренера.

Списали лидеров

ЦСКА, наверное, как никто другой ждет законодательных изменений, при которых КХЛ будет абсолютно независимой структурой, которая не входит в состав ФХР. Дело в том, что клуб проводит перестройку и очень нацелен на игроков, кто по каким-то причинам играет в АХЛ и не может пробиться в НХЛ. Для того чтобы в армейский клуб приехал форвард Денис Гурьянов или, к примеру, вратарь Иван Просветов, красно-синим нужно будет оформлять на них трансферную карту. Но из-за дела Ивана Федотова Международная федерация хоккея наложила на ЦСКА запрет на проведение трансферов.

При этом армейцы активно избавляются от старых лидеров. Михаил Григоренко и Сергей Плотников перешли в СКА, Даррен Диц — в «Авангард», а Андрей Светлаков — в «Трактор». Последним ЦСКА покинул Антон Слепышев, который был обменян в московское «Динамо».

Была информация, что у Антона есть проблемы со здоровьем. Слепышев действительно в этом сезоне сыграл мало — 48 матчей с учетом плей-офф. Он не был в составе в начале сезона, пропустил весь ноябрь, а в декабре сыграл довольно плохо, набрав лишь 2 (0+2) очка. До конца сезона у него не было стабильности. Причем, насколько было известно, дело не только в здоровье. Иногда его оставляли в запасе по игровым причинам.

Даже в такой ситуации Антон набрал 25 очков в 43 матчах регулярки, то есть больше, чем 0,5 очка за игру, а это серьезный показатель. Он забросил 10 шайб, да у того же Григоренко 18, но он провел на 16 матчей больше. Антон вряд ли стал плохим игроком, но какие-то проблемы у него всё же были.

Так что «Динамо» ничем не рискует. Если у Антона будет в порядке со здоровьем, то команда получит действительно хорошее усиление для второго звена (предположим, что Никита Гусев просто не может вернуться из отпуска, чтобы подписать контракт). Да и он сам мотивирован, иначе бы не пошел на понижение контракта. Да, оно условное. Базовый оклад снизился с 70 до 60 млн, зато бонусами можно заработать еще 50% от контракта.

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Минус Алекс

Алекс Гальченюк попал в КХЛ после громкого скандала на родине в США. Напомним, что он пьяным угодил в аварию, а затем, когда приехали полицейские, начал угрожать им. Его еще не привезли в участок, но «Аризона» уже разорвала контракт, и форвард с белорусскими корнями был обречен на то, чтобы отправиться в нашу лигу.

Все считали, что СКА, который подписал с ним контракт, повезло, ведь они сумели быстро договориться с третьим номером драфта 2012 года, который пусть и не реализовал себя в полной мере, но при этом имел за плечами приличную карьеру. Алекс очень неплохо смотрелся и в «Монреале» и во время первого прихода в «Аризону». Казалось, что он мог стать своим в «Торонто», но там что-то пошло не так.

Не забывали про него и в России. Три последних сезона его обхаживал «Салават Юлаев», предлагая хоккеисту приличные деньги, много игрового времени и отсутствие того давления, что есть в Северной Америке. Когда пришло время, Алекс выбрал СКА, и никто его не мог за это осуждать. 50 млн в первый год, 100 млн — во второй. Было очевидно, что потенциально по уровню он сильней многих ребят, выступающих в нашей лиге.

Но у Гальченюка далеко не всё получалось в Санкт-Петербурге. Он был нестабилен, а в атаке его затмили несколько российских форвардов с куда меньшими контрактами. Приговором же для Алекса стала серия плей-офф против «Автомобилиста». Один матч он вообще пропустил, в другом его посадили в запас, команда проиграла, и было понятно, что будут последствия.

Гальченюк продолжит карьеру в «Амуре», с которым подписал новый контракт на один год. В Хабаровске на него рассчитывают как на будущего лидера команды наряду с Александром Хохлачевым и Дмитрием Шевченко.

Странный уход Заварухина

Утверждение нового главного тренера «Трактора» долго откладывали. Контракт Алексея Заварухина, который вывел команду в полуфинал КХЛ и вернул в Челябинск бронзовые медали, закончился после сезона. В аналогичной ситуации, когда будущее тренера оставалось под вопросом, оперативнее и разумнее сработал «Авангард». К увольнению Михаила Кравца по ходу серии с «Локомотивом» можно относиться по-разному. Омичи доверились Сергею Звягину, а после плей-офф продлили контракт с бывшим тренером вратарей. В «Тракторе» пошли другим путем.

Решение по будущему Алексея Заварухина не огласили на итоговой пресс-конференции, дожидаясь заседания совета директоров.

В идеальном мире руководству «Трактора» сразу после завершения плей-офф стоило объявить: Заварухин остается главным тренером команды. Потому что Алексей Борисович сделал то, что и требовалось после отставки Анвара Гатиятулина. Но новым главным тренером назначили канадца.

Бенуа Гру — известная фигура тренерского цеха Северной Америки и один из признанных авторитетов по работе с молодыми игроками и подготовке кадров для команд НХЛ. С 2016 года наставник работал в системе «Тампы-Бэй», являясь главным тренером ее фарм-клуба «Сиракьюз Кранч». С другой стороны, клуб отказался от местного тренера, который дал результат, в пользу канадца без опыта работы в НХЛ. Многое изменится, если Бенуа освоится в Челябинске и как минимум повторит достижение Заварухина. Иначе тренерский размен уместно будет признать неудачным.

Алексей Шевченко Михаил Скрыль

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