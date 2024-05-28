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11:29 (мск), источник: Чемпионат.com

«Спартак» заключил новый контракт с нападающим Пашиным

«Спартак» заключил двусторонний контракт на три года с нападающим команды Александром Пашиным, сообщает пресс-служба московского клуба.

Спартак
«Спартак» заключил новый контракт с нападающим Пашиным | Источник: Чемпионат.com

В минувшем сезоне 21-летний Пашин провёл свой дебютный сезон в Континентальной хоккейной лиге, набрав 23 (12+11) очка за 71 матч чемпионата и плей-офф в составе красно-белых.

Напомним, Пашин был выбран «Каролиной» в седьмом раунде драфта НХЛ — 2020 под общим 199-м номером. 3 мая 2022 года подписал с клубом трёхлетний контракт новичка. Сезон-2022/2023 провёл в фарм-клубе «Харрикейнз» из АХЛ — «Чикаго Вулвз». Там он сыграл 47 встреч, забросил четыре шайбы и отдал шесть результативных передач, набрав в общей сложности 10 очков. 3 мая 2024 года «Каролина» выставила Пашина на драфт отказов НХЛ.

В сезоне-2023/2024 красно-белые вылетели во втором раунде Кубка Гагарина, уступив в серии как раз «Металлургу» (2−4), который впоследствии выиграл Кубок Гагарина.

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