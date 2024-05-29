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17:07 (мск), источник: Чемпионат.com

«Спартак» заключил контракт со скандально известным словаком Адамом Ружичкой

«Спартак» заключил контракт со словацким нападающим Адамом Ружичкой.

Спартак
«Спартак» заключил контракт со скандально известным словаком Адамом Ружичкой | Источник: Чемпионат.com

Как сообщает пресс-служба КХЛ, контракт с форвардом рассчитан сроком на один год. Это уже третий словак в составе красно-белых. В «Спартаке» играют защитник Михал Чайковски и вратарь Патрик Рыбар.

Напомним, в феврале этого года «койоты» выставили 25-летнего Ружичку на драфт отказов после того, как последний опубликовал в своей социальной сети видео, на котором был заметен белый порошок и банковская карта рядом с ним. После этого хоккеист перевёл камеру на себя. Он разместил это видео всего на несколько минут, а затем удалил его. Однако один из пользователей социальной сети скачал его и опубликовал.

Отметим, что за «Аризону» Ружичка успел провести всего три матча после того, как «Койотс» забрали его с драфта отказов, куда перед этим его отправил «Калгари Флэймз». Результативными действиями в этих играх словак не отметился.

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