«Спартак» заключил контракт со скандально известным словаком Адамом Ружичкой

Как сообщает пресс-служба КХЛ, контракт с форвардом рассчитан сроком на один год. Это уже третий словак в составе красно-белых. В «Спартаке» играют защитник Михал Чайковски и вратарь Патрик Рыбар.

Напомним, в феврале этого года «койоты» выставили 25-летнего Ружичку на драфт отказов после того, как последний опубликовал в своей социальной сети видео, на котором был заметен белый порошок и банковская карта рядом с ним. После этого хоккеист перевёл камеру на себя. Он разместил это видео всего на несколько минут, а затем удалил его. Однако один из пользователей социальной сети скачал его и опубликовал.