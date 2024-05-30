Текущие события
Хоккей. НХЛ
03:00
Рейнджерс
Флорида
Хоккей. НХЛ
26.05
Флорида
Рейнджерс
ОТ
Хоккей. НХЛ
28.05
Эдмонтон
Даллас
Хоккей. НХЛ
29.05
Флорида
Рейнджерс
ОТ
Хоккей. НХЛ
30.05
Эдмонтон
Даллас
Хоккей. НХЛ
1.06
Даллас
Эдмонтон
Все события
Хоккей. КХЛ. Последние результаты
24.04
Локомотив
Металлург Мг
22.04
Локомотив
Металлург Мг
ОТ
20.04
Металлург Мг
Локомотив
18.04
Металлург Мг
Локомотив
15.04
Металлург Мг
Автомобилист
13.04
Автомобилист
Металлург Мг
11.04
Металлург Мг
Автомобилист
9.04
Автомобилист
Металлург Мг
Хоккей. КХЛ. Все результаты
30 мая, источник: Спорт РИА Новости

Мозякин покинул тренерский штаб «Металлурга»

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Олимпийский чемпион 2018 года Сергей Мозякин покинул тренерский штаб магнитогорского «Металлурга» и вернется на должность директора по развитию, заявил директор клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Жлоба.

Металлург МгКХЛ: таблица и календарь
Источник: Официальный сайт ХК "Металлург"

Мозякин вошел в тренерский штаб «Металлурга» в качестве помощника главного тренера Андрея Разина в октябре 2023 года. Он отвечал за игру в большинстве.

«Мы сразу после последней игры, через пару дней, договорились, что он возвращается на свое прежнее место и будет заниматься перспективами развития», — заявил Жлоба на пресс-конференции, которая транслировалась на YouTube-канале «Металлурга».

«Металлург» по итогам сезона-2023/24 стал обладателем Кубка Гагарина в третий раз в своей истории. Ранее магнитогорский клуб брал трофей в 2014 и 2016 годах, Мозякин выступал тогда за «Металлург» в качестве нападающего.

«Металлург» выиграл Кубок Гагарина
24
фотографии
24
фотографии
24
фотографии
Читайте также от «Спорт РИА Новости»
'Украинцы собрали на нас досье'. Интервью с боссом российской гимнастики
'Я не мажорка': Усачева о жуткой травме, больших деньгах и олдах Тутберидзе
В Финляндии пришли в ярость из-за рейтинга сборной России
Россия идет вверх, несмотря на бан. Как же у финнов бомбит!
Возрастное ограничение 18+
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь