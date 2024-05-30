Мозякин покинул тренерский штаб «Металлурга»

Мозякин вошел в тренерский штаб «Металлурга» в качестве помощника главного тренера Андрея Разина в октябре 2023 года. Он отвечал за игру в большинстве.

«Мы сразу после последней игры, через пару дней, договорились, что он возвращается на свое прежнее место и будет заниматься перспективами развития», — заявил Жлоба на пресс-конференции, которая транслировалась на YouTube-канале «Металлурга».

«Металлург» по итогам сезона-2023/24 стал обладателем Кубка Гагарина в третий раз в своей истории. Ранее магнитогорский клуб брал трофей в 2014 и 2016 годах, Мозякин выступал тогда за «Металлург» в качестве нападающего.