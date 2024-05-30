Форвард Ефремов — о тренировках Крикунова с баллонами: «Это было убийство»

"Что самое жесткое запомнилось из работы с баллонами? Я разговаривал не с одним специалистом по подготовке. Все сказали, что баллоны — это хорошая вещь. Они добавляют мощности, выносливости. Просто нужно определенное количество. И задания с баллонами должны быть чуть другие. У нас было с Владимиром Васильевичем [Крикуновым] так, что уже трое сидели на баллоне, и ты должен был одну прямую от лицевой до лицевой протащить. Это было убийство, скажем так.