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20:51 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Форвард Ефремов — о тренировках Крикунова с баллонами: «Это было убийство»

Нападающий «Салавата Юлаева» Владислав Ефремов рассказал о тренировках с баллонами у тренера Владимира Крикунова.

Салават ЮлаевКХЛ: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

"Что самое жесткое запомнилось из работы с баллонами? Я разговаривал не с одним специалистом по подготовке. Все сказали, что баллоны — это хорошая вещь. Они добавляют мощности, выносливости. Просто нужно определенное количество. И задания с баллонами должны быть чуть другие. У нас было с Владимиром Васильевичем [Крикуновым] так, что уже трое сидели на баллоне, и ты должен был одну прямую от лицевой до лицевой протащить. Это было убийство, скажем так.

Насколько я помню, я даже не мог всю прямую проехать. Останавливался где-то там, кое-как доползал. Мы, конечно, тоже немного хитрость показали, где-то могли привстать, шайбочки под баллончик положить. Владимир Васильевич все это знал. Уже и до нас все так делали", — приводит слова Ефремова Metaratings.ru.

Всего в активе Ефремова 337 матчей в КХЛ и 79 (28+51) набранных очков при показателе полезности «+19» и 142 штрафных минутах.

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