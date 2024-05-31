Один из лучших вратарей чемпионата Казахстана перешел в клуб КХЛ

Шаймарданов родился в Уфе, в МХЛ играл за «Капитан» и «Крылья Советов», а во взрослом хоккее дебютировал в чемпионате Казахстана, где два года выступал за ташкентский «Хумо».

В чемпионате Казахстана Шаймарданов выстрелил. «Хумо» изначально заявлял его как лимитчика, в старте всегда выпуская более опытного игрока, но помог случай. Один опытный вратарь неважно сыграл матч в плей-офф, другой получил травму на разминке, и Шаймарданов стал основным, причем тут же стал оформлять матчи на ноль!

Ну, а на второй год принялся штамповать матчи-фестивали. На старте чемпионата Казахстана он выдавал серию из четырех матчей без пропущенных шайб, а всего в первых десяти играх сезона оформил восемь сухарей. При этом нельзя сказать, что за молодого голкипера работала вся команда — были у него матчи, где он отразил 58 из 59 и 30 из 31 бросков соперника. «Амур» занял восьмое место в таблице Восточной конференции и вышел в плей-офф минувшего сезона КХЛ. В ⅛ финала клуб из Хабаровска уступил магнитогорскому «Металлургу» (2−4 в серии).