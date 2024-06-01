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02:43 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Грман рассказал о пожеланиях смерти после перехода в КХЛ

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Словацкий защитник Марио Грман, который в сезоне-2024/25 будет выступать за владивостокский «Адмирал» в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), заявил, что после его перехода в лигу некоторые пользователи интернета начали желать ему смерти.

АдмиралКХЛ: таблица и календарь
Источник: Соцсети

В среду «Адмирал» объявил о подписании соглашения с 27-летним защитником до конца сезона-2024/25.

«Я подписал соглашение с “Адмиралом” на один сезон. Все это случилось в конце чемпионата мира в Чехии. Было предложение из шведской лиги, но оно было не очень интересным. Не буду врать, во Владивостоке предложили больше денег. Были годы, когда я играл в Финляндии и Чехии, это вообще никак нельзя сравнить с условиями в КХЛ. Я также должен заботиться о себе и зарабатывать деньги, если это возможно. Переход в российские чемпионаты — очень горячая тема в Словакии и Чехии. Я прочитал несколько ненавистных комментариев, где люди желают мне смерти и подавиться рублями. Это их мнение, мне, если честно, все равно», — приводит слова Грмана портал sportovy.cas.sk.

Ранее Грман выступал в КХЛ в составе словацкого «Слована» в сезоне-2018/19. Всего на счету защитника 54 игры в лиге, где он набрал 8 очков (4 шайбы + 4 передачи).

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