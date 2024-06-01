Грман рассказал о пожеланиях смерти после перехода в КХЛ

«Я подписал соглашение с “Адмиралом” на один сезон. Все это случилось в конце чемпионата мира в Чехии. Было предложение из шведской лиги, но оно было не очень интересным. Не буду врать, во Владивостоке предложили больше денег. Были годы, когда я играл в Финляндии и Чехии, это вообще никак нельзя сравнить с условиями в КХЛ. Я также должен заботиться о себе и зарабатывать деньги, если это возможно. Переход в российские чемпионаты — очень горячая тема в Словакии и Чехии. Я прочитал несколько ненавистных комментариев, где люди желают мне смерти и подавиться рублями. Это их мнение, мне, если честно, все равно», — приводит слова Грмана портал sportovy.cas.sk.