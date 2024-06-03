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17:50 (мск), источник: Sport24

Минское «Динамо» договорилось о подписании двух канадских защитников

Канадские защитники Ксавье Уэлле и Джош Брук проведут следующий сезон в минском «Динамо», сообщает пресс-служба клуба.

Динамо МнКХЛ: таблица и календарь
Минское «Динамо» договорилось о подписании двух канадских защитников | Источник: Максим Шмаков, photo.khl.ru

30-летний Уэлле играл в НХЛ в составах «Детройта» и «Монреаля». Он принял участие в 189 матчах и набрал 29 (5+24) очков. В АХЛ он провел 491 игру и набрал 220 (44+176) очков.

24-летний Брук отыграл в АХЛ 121 матч и набрал 35 (7+28) очков. Минувший сезон он провел финском «Лукко», где в 59 встречах отметился 18 (6+12) результативными баллами.

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