Минское «Динамо» договорилось о подписании двух канадских защитников
Канадские защитники Ксавье Уэлле и Джош Брук проведут следующий сезон в минском «Динамо», сообщает пресс-служба клуба.
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Канадские защитники Ксавье Уэлле и Джош Брук проведут следующий сезон в минском «Динамо», сообщает пресс-служба клуба.
30-летний Уэлле играл в НХЛ в составах «Детройта» и «Монреаля». Он принял участие в 189 матчах и набрал 29 (5+24) очков. В АХЛ он провел 491 игру и набрал 220 (44+176) очков.
24-летний Брук отыграл в АХЛ 121 матч и набрал 35 (7+28) очков. Минувший сезон он провел финском «Лукко», где в 59 встречах отметился 18 (6+12) результативными баллами.