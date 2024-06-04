В КХЛ едут новые канадцы, Кагарлицкий перешёл в «Торпедо». Итоги дня в хоккее
А Макдэвид повторяет достижения легенд НХЛ.
Рассказываем о главных новостях из мира хоккея за 3 июня.
«Эдмонтон» в шестом матче финала Западной конференции обыграл на своей площадке «Даллас» и пробился в главную серию сезона, где сыграет с «Флоридой». Кстати, финал «Ойлерз» — «Пантерз» станет рекордным по расстоянию между городами — канадский Эдмонтон и американский Санрайз разделяет 4090 километров.
Ну, а лидер «нефтяников» Коннор Макдэвид продолжает вписывать своё имя в историю лиги. Канадец в шестой раз за карьеру набрал 10+ очков в рамках одной серии плей-офф, сравнявшись по этому показателю с Марио Лемье. Больше подобных серий провели только Уэйн Гретцки (21), Марк Мессье (8) и Марк Савар (7). Кроме того, Коннор во второй раз в карьере набрал 30+ очков в розыгрыше Кубка Стэнли ещё до финальной серии. Гретцки проворачивал подобный трюк четырежды за карьеру.
«Амур» продлил контракт со словенским нападающим Яном Дрозгом. Как сообщает пресс-служба хабаровского клуба, с 25-летним форвардом заключён односторонний контракт на один сезон.
Дрозг пополнил состав «Амура» в ноябре 2022 года. Всего у форварда 52 (20+32) очка в 95 матчах за «Амур». Самым результативным получился прошедший сезон, когда Дрозг за 55 матчей регулярки набрал 31 (12+19) очко. Также Ян стал лучшим бомбардиром «тигров» в минувшем плей-офф, трижды поразив ворота «Магнитки» и дважды ассистировав партнёрам.
«Торпедо» официально объявило о подписании контракта с нападающим Дмитрием Кагарлицким. Как сообщает пресс-служба нижегородского клуба, соглашение с форвардом рассчитано сроком на один год. Ранее «Чемпионат» сообщал о готовящемся подписании.
В прошедшем сезоне-2023/2024 в регулярке и плей-офф Континентальной хоккейной лиги Кагарлицкий сыграл 67 матчей за «Ак Барс», в которых забросил 15 шайб и отдал 10 результативных передач, набрав в общей сложности 25 очков с показателем полезности «-6». Всего в КХЛ на счету нападающего 752 матча и 497 (187+310) очков.
Пресс-служба минского «Динамо» в официальном телеграм-канале клуба объявила о подписании «зубрами» контракта с канадским защитником Джошем Бруком.
Сезон-2023/2024 24-летний хоккеист провёл в финском «Лукко», в котором суммарно в регулярном чемпионате и плей-офф сыграл 59 матчей, набрав 18 (6+12) очков. Также на счету Брука выступления в АХЛ за «Калгари Рэнглерс» и «Лаваль Рокет». Всего в лиге он провёл 121 матч, в которых набрал 35 (7+28) очков при показателе полезности «+9».
Пресс-служба минского «Динамо» в официальном телеграм-канале клуба объявила о подписании «зубрами» контракта с канадским защитником Ксавье Уэлле.
Срок соглашения 30-летнего хоккеиста с «зубрами» не уточняется.
Сезон-2023/2024 Уэлле провёл в «Уилкс-Барре/Скрэнтон Пингвинз» из АХЛ, сыграв 65 матчей, в которых набрал 25 (2+23) очков при полезности «+9» и стал вторым по результативности среди защитников команды.
Денис Лутченко