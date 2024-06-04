Почему «Ак Барс» не решает вопрос с Шипачёвым и Войновым? Главные трансферные слухи КХЛ

Главные трансферные слухи, возможные переходы и обмены, 4 июня 2024 года | Источник: Чемпионат.com

Трансферное окно открыто, но высокой активности на рынке мы не наблюдаем. Команды стали тщательнее относиться к выбору хоккеистов, стараться жить экономнее (конечно, есть исключения), а принимающие решения менеджеры никуда не торопятся. Рассказываем о наиболее интересных трансферных слухах в КХЛ за последнюю неделю.

«Ак Барс» никак не решит вопрос с Шипачёвым и Войновым

Уже много раз писалось и говорилось, что в Казани планируют расстаться с защитником Вячеславом Войновым и нападающим Вадимом Шипачёвым. У обоих игроков действующие контракты до конца следующего сезона, а если их расторгать, то, помимо выплаты солидной компенсации, придётся «забивать» потолок зарплат, что казанцам делать тоже не хочется.

Выхода из ситуации два: обмен на, скажем, 1000 рублей в любой другой клуб («Ак Барс» скидывает «тяжёлые» контракты, другая команда получает мастеров за бесценок) или же расторжение действующих соглашений по взаимному согласию сторон при условии, что Вячеславу и Вадиму поступят официальные предложения от другого клуба. Разумеется, это должны быть топ-коллективы с серьёзными задачами и отличной платёжеспособностью, но очереди за обоими игроками пока не выстраивается. Поэтому вопрос с «Ак Барсом» и подвис в воздухе. Собственно говоря, ни Войнову, ни Шипачёву переживать не нужно. У них есть действующие гарантированные контракты. Мяч, а точнее — шайба, находится на стороне менеджмента казанцев.

Где окажется Наиль Якупов?

Говорить о том, что в ближайшее время он подпишет контракт с «Ак Барсом», на сегодняшний день рано, но взаимное желание сотрудничать у сторон действительно есть. Никакой спешки — переговоры продолжаются. Помимо «Ак Барса», интерес к форварду проявляет ещё ряд клубов, в том числе из Западной конференции. Якупов — опытный и мастеровитый нападающий, способный добавить креатива на льду и глубины в состав. Интересно, чем думал генеральный директор «Нефтехимика» Игорь Ларионов, когда не стал предлагать Наилю новое соглашение? Поговаривают, что в ближайшее время в руководстве клуба из Нижнекамска могут произойти кадровые изменения. Они давно напрашиваются.

Кого ещё из новичков ждать в минском «Динамо»?

Накануне «зубры» объявили о приглашении в команду канадского защитника Джоша Брука и его соотечественника, ещё одного игрока обороны, Ксавье Уэлле. Но на этом трансферная кампания минчан не завершена. Белорусскому форварду Илье Усову так и не удалось закрепиться в фарме «Тампы», хоккеиста выставили на безусловный драфт отказов, поэтому в скором времени он вполне может оказаться в «Динамо». А вот канадский защитник Джо Хикеттс, про которого ходили слухи, в столицу Беларуси не переедет.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241539&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Егор Аверин покинет «Локомотив»

Вслед за Сергеем Андроновым Ярославль покинет ещё один опытный форвард — Егор Аверин. Контракт нападающего с «Локомотивом» закончился, а новое соглашение предложено не будет. В команде Игоря Никитина продолжают держать курс на омоложение состава, но ведь многое повидавший лидер для раздевалки в любом случае нужен. Возможно, таковым окажется нападающий Артём Лукоянов, который, похоже, так и не договорится о новом контракте с «Ак Барсе». Однако договорённости об этом трансфере сейчас нет.

Радулов по-прежнему без работы

Александр Радулов, как мы писали ранее, упустил свой шанс оказаться в московском «Динамо» с зарплатой в 60 млн рублей и бонусами в 20 млн рублей. В итоге его место занял обменянный из ЦСКА Антон Слепышев, а со стороной Радулова динамовцы переговоры прекратили. Александр по-прежнему хочет играть в московском регионе, но где? В «Спартаке» больше 45 млн рублей в год никому не платят, в ЦСКА ветерана точно не будет, с «Динамо» уже покончено. Про «Витязь» и «Куньлунь» даже неловко говорить, все всё понимают. В общем, со своими запросами форвард попал в непростую ситуацию, рынок становится всё более неспешным. Хотя и сам Радулов наверняка никуда не торопится.