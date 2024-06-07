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18:02 (мск), источник: Чемпионат.com

Крикунов рассказал, почему минское «Динамо» может стать неплохим вариантом для Шипачёва

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов высказался о возможном переходе нападающего «Ак Барса» Вадима Шипачёва в минское «Динамо».

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Крикунов рассказал, почему минское «Динамо» может стать неплохим вариантом для Шипачёва | Источник: Чемпионат.com

«Если будет достойное предложение и он хочет продолжать карьеру, то “Динамо” — неплохой вариант. Минск — один из лучших городов в Континентальной хоккейной лиге. По каким критериям? Инфраструктура, хоккей. Там Квартальнов, с ним интересно будет поработать. Если у Вадима всё сложится, возможно, по результатам будет даже лучше, чем в “Ак Барсе”, — приводит слова Крикунова Legalbet.

Напомним, как сегодня стало известно «Чемпионату», минское «Динамо» проявляет интерес к форварду и является одним из вариантов продолжения карьеры для Шипачёва. 37-летний хоккеист в прошедшем сезоне провёл 67 встреч, где набрал 46 (14+32) очков. «Ак Барс» завершил сезон-2023/2024, проиграв 1−4 екатеринбургскому «Автомобилисту» в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина.

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