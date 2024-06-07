Крикунов рассказал, почему минское «Динамо» может стать неплохим вариантом для Шипачёва

«Если будет достойное предложение и он хочет продолжать карьеру, то “Динамо” — неплохой вариант. Минск — один из лучших городов в Континентальной хоккейной лиге. По каким критериям? Инфраструктура, хоккей. Там Квартальнов, с ним интересно будет поработать. Если у Вадима всё сложится, возможно, по результатам будет даже лучше, чем в “Ак Барсе”, — приводит слова Крикунова Legalbet.