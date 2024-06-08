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20:58 (мск), источник: Спорт-Экспресс

СКА разгрузил платежную ведомость более чем на 60 миллионов рублей благодаря переподписаниям контрактов

«СЭ» стали известны подробности переподписаний контрактов хоккеистов СКА в это межсезонье.

СКАКХЛ: таблица и календарь
СКА разгрузил платежную ведомость более чем на 60 миллионов рублей благодаря переподписаниям контрактов | Источник: Спорт-Экспресс

Армейцы расторгли соглашения с рядом игроков перед открытием рынка свободных агентов 1 мая. Это было сделано с целью подписания новых контрактов и снижения окладов в них на сезон-2024/25, чтобы освободить место под потолком зарплат. По регламенту КХЛ, после открытия рынка такую процедуру можно было бы провернуть только с тремя хоккеистами — СКА же сделал это с шестью.

Михаил Воробьев получит 50 миллионов рублей вместо 70, Андрей Педан — 40 вместо 60, Павел Дедунов — 20 вместо 30. Меньшие снижения получили Валентин Зыков (из 31 — 25), Марат Хайруллин (из 55 — 50) и Артем Земченок (из 45 — 40). При этом при уменьшении контрактов на чемпионат-2024/25 часть игроков получили дополнительный год контракта или другие новые пункты в соглашениях.

Сейчас платежная ведомость СКА составляет около 900 миллионов рублей, положенных по регламенту, клуб планирует расстаться с Никитой Камаловым, Степаном Старковым и Эмилем Галимов, чтобы подписать еще двух новичков — Никиту Зайцева и Сергея Андронова.

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