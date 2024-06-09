В Петербурге «СКА-Арена» пострадала в результате пожара

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 июня. /ТАСС/. Чаша и трибуны спортивно-концертного комплекса «СКА-Арена» в Петербурге пострадали в результате пожара, который произошел в ночь на 9 июня. Об этом сообщили ТАСС в оперативных службах.

«9 июня в 01:46 мск поступило сообщение о пожаре по адресу: проспект Юрия Гагарина, 8, строение 1, “СКА-Арена”. В результате пожара в помещении главной арены выгорел электронный информационный видеобортик чаши на площади 15 погонных м и высотой 1 м, оплавились и сгорели трибуны на площади 200 кв. м, сгорело 100 кв. м и оплавилось 300 кв. м пластикового покрытия чаши главной арены», — сообщил собеседник агентства.

Первые подразделения прибыли в 01:52 мск. Сотрудники МЧС установили сильное задымление на площади 100 кв. м. В 02:11 мск пожар был локализован и ликвидировано открытое горение. В результате происшествия никто не пострадал.